“Hanno fatto una manovrina di tasse e tagli aprendo una voragine senza fondo in spese militari e hanno il record di pressione fiscale degli ultimi dieci anni. Abbiamo imprese e cittadini vessati dal Fisco, chi guadagna 1.700 euro ne avrà indietro solo 4. Intanto sei milioni di persone rinunciano a curarsi per le file negli ospedali”. Lo spiega il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in un’intervista al Corriere della Sera, sottolineando che “è indecente nascondersi ancora dietro al Superbonus di fronte alla quarta manovra di bilancio e quando Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno tentato in ogni modo di estendere quella misura, che io ho gestito solo per pochi mesi. Le loro bugie sono spazzate via dall’ultimo rapporto di Banca d’Italia, che sottolinea come la crescita di cui Meloni si vanta sarebbe stata dimezzata senza il Superbonus. Per non parlare dei soldi del Pnrr, che stanno sprecando”.

L’urgenza, adesso, è “reagire a una manovra che tocca la carne viva degli italiani. Per questo abbiamo aperto il confronto su quattro proposte concrete e siamo ben lieti di misurarci con le altre forze di opposizione. Dopo proseguirà il dialogo per provare a sciogliere tutti i nodi e definire un progetto progressista”.

Tra questi, da “chiarire le linee di politica estera”, “definire una politica migratoria che sia una terza via tra le ricette indecenti della destra e una illusoria accoglienza indiscriminata”, e “porre al centro quel bisogno di sicurezza avvertito indistintamente da tantissimi cittadini”.

Infine “puntare su misure di giustizia sociale, che comprendano un ceto medio impoverito e le piccole e medie imprese”. Sui territori “continuiamo a fare fatica e dobbiamo migliorare ciò che non funziona – dice Conte -, ma combatterò sempre perché il M5S non diventi un apparato di potere, che piazza persone nei gangli della Pa, per alimentare un sistema clientelare e uno scambio tra favori e voti”.