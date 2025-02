“I complotti immaginari di Meloni servono a coprire il vero complotto: quello di un governo che taglia ai cittadini per dare ai politici”. Lo scrive su Facebook Giuseppe Conte.

Il post di Giuseppe Conte

Nel post, il leader del Movimento 5 Stelle fa un elenco delle misure e dei tagli, a suo dire, del governo: “Tagli in busta paga fino a 100 euro nel 2025 per i redditi bassi; aumento degli stipendi di ministri e sottosegretari; +30% cassa integrazione; record di poveri assoluti: 5,7 milioni (1,3 milioni minori); record di famiglie operaie in povertà (16,5%)”. E ancora: “Taglio alle rivalutazioni delle pensioni e cancellazione di fatto di Opzione donna; +1,8 euro sulle pensioni minime; taglio di 2,3 miliardi ai fondi per il contrasto alla povertà; fino a +30% bollette; +10 miliardi stimati di aumento sull’energia per imprese e famiglie; rincari fino a 1000 euro a famiglia fra carrello spesa, bollette, assicurazioni, autostrade e altro; 22 mesi di crollo della produzione industriale; 27 interruzioni al giorno della linea ferroviaria, ore di stop in aumento nel primo semestre 2024; tagli agevolazioni sui mutui per i giovani; ritardo sui decreti attuativi contro le liste di attesa in sanità; ritardo su spesa fondi Pnrr; crescita Pil azzerata, Italia dietro la media Ue; criminali in fuga: con la riforma Nordio avvisati prima dell’arresto; aumento sbarchi migranti a gennaio 2025; cancellazione del reato che punisce gli abusi di potere dei politici; difesa della poltrona di Santanchè, sotto inchiesta per truffa Covid e rinviata a giudizio per falso in bilancio; proposta ripristino vecchia immunità parlamentare”.