Via social, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte attacca il governo sugli stipendi: “Un bel taglia-stipendi per i cittadini, mentre per gli stipendi di ministri e sottosegretari c’è un bel fondo da mezzo milione. Ecco il vero volto di questo governo!”

Le parole di Conte

“Secondo le simulazioni di alcuni quotidiani e sindacati – spiega – a perderci nel 2025 sono i lavoratori con redditi fra i 10mila e 35 mila euro: oltre a non avere 1 euro in più di stipendio, rispetto al 2024 vedranno le loro buste paga sforbiciate fra i 5 e i 100 euro quest’anno. Stamattina leggiamo che mancheranno all’appello fino a 1200 euro netti per chi ha redditi fra gli 8500 e i 9000 euro l’anno”.

E ancora: “Pensate che disastro per tutte queste famiglie con redditi molto bassi. Tutto a causa dei pasticci e delle scelte di chi non riesce nemmeno a confermare le misure dei precedenti Governi sul cuneo fiscale (fra cui il Conte II): ci hanno messo lo zampino e hanno fatto danni. Tagli in busta paga, zero misure contro il carovita, una miseria da 1,8 euro sulle pensioni minime. Che fine hanno fatto i 1000 euro con un click?”.