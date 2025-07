“Alla fine la lunga partita dei dazi è giunta a conclusione. E come in ogni duello c’è un vincitore – il presidente americano Trump – e uno sconfitto, anzi due: l’Unione europea e Giorgia Meloni”. Lo scrive sui social il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

“La nostra patriota della domenica in questi mesi ha vaticinato che sarebbe stata un ‘ponte con gli Stati Uniti’ e che la partita per il nostro Paese sarebbe finita zero a zero. La realtà dei fatti è un pugno nello stomaco che ci restituisce una sconfitta su tutta la linea”.

“A partire – continua – dalla Caporetto per la nostra economia: per Confindustria i dazi al 15% significherebbero 23 miliardi di export in meno e una previsione – destinata ad aumentare – di oltre 100mila posti di lavoro a rischio. Però, mentre il M5S battagliava in Parlamento proponendo emendamenti per aumentare la web tax e finanziare così un taglio dell’Irpef per il ceto medio, il Governo bocciava senza appello le nostre proposte: era troppo occupato a incensare la premier per la foto sulla copertina del Time”.

“Giorgia Meloni – tuona – si conferma non all’altezza, tanto quanto Ursula von der Leyen. Entrambe hanno scontato sin dal principio un atteggiamento di ossequiosa sudditanza che ha via via ridotto il margine di negoziazione. E così, l’Italia e l’Europa si ritrovano con un pugno di mosche in mano, senza dimenticare l’incremento già concesso a Trump delle spese in armi al 5% del Pil – deciso in sede Nato – che al nostro Paese costerà 445 miliardi in più nei prossimi 10 anni. E senza dimenticare gli acquisti del costoso gas americano, che noi abbiamo già raddoppiato, con effetti che si scaricheranno sulle già salate bollette”.

“È un momento grave e allarmante per tutti i cittadini europei – conclude -. Lo è particolarmente per l’Italia, governata da una classe politica senza spina dorsale che si sciacqua la bocca con la parola patriottismo, salvo poi chinare ogni volta la testa davanti al potente di turno”.