“Post invecchiato malissimo. Meloni aveva detto ‘mai con la sinistra a Roma e a Bruxelles’ e invece oggi ha votato con il centrosinistra a favore della Commissione von der Leyen. Ha tradito gli elettori”. Lo scrive su X il presidente del M5s Giuseppe Conte, pubblicando lo screenshot di un post di FdI dello scorso 18 luglio. “Fratelli d’Italia – si leggeva nel profilo del partito della premier – non potrà mai far parte di una maggioranza che comprende i socialisti e i verdi. Mai con la sinistra. Lo abbiamo sempre detto e così è stato”.

“Il M5s – prosegue Conte – mantiene l’impegno solenne preso alle elezioni: abbiamo votato no a questa Commissione europea, che punta sugli investimenti in armi anziché sulle emergenze di persone e imprese con l’acqua alla gola. Per chi non vuole capire: questo vuol dire essere progressisti, essere indipendenti”.