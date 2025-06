“Non escludo che si possa parlare di eventuali aumenti in difesa. Ma considero inaccettabile il ‘come’, ovvero senza un progetto strategico e con impegni assolutamente insostenibili rispetto alle priorità degli italiani”. Così alla Stampa il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Al posto di Meloni “avrei tirato fuori il carattere e mi sarei battuto con orgoglio. Se si va solo a dire ‘signorsì’ non si fa un negoziato. Trump fa gli interessi del suo Paese. Ma sposando la sua stessa logica io avrei lealmente contrapposto ai suoi gli interessi dell’Italia”.

“La contrapposizione Welfare-sicurezza è nei fatti – dice ancora – Dove li prendiamo i soldi? O affami gli italiani oppure non rispetti gli impegni sottoscritti, confermando il luogo comune della solita Italietta inaffidabile. Le firme di Meloni, dal patto di stabilità al piano di riarmo, all’aumento al 5% in sede Nato, sono un irresponsabile tradimento dell’interesse nazionale. Senza neppure un voto democratico. O se lei preferisce: bieco populismo”.

“Buttare soldi in armi illudendo i nostri cittadini che avranno più sicurezza è la dimostrazione del declino europeo. L’unica scelta politica che ha senso è accelerare sulla difesa europea. Va fermata questa folle corsa al riarmo che ci vincola a un’economia di guerra anche in futuro. A tal fine, con le forze che si sono riunite all’Aja la scorsa settimana, lanceremo una Iniziativa dei cittadini europei (Ice) per raccogliere un milione di firme e vincolare la Commissione europea a preservare il modello sociale europeo e a rivedere la corsa al riarmo”.

“E in autunno – conclude – qui a Roma daremo vita a una grande convention. Non c’erano forze anti-europee. Abbiamo costituito l’embrione di un ampio movimento politico progressista europeo che vuole dare una sveglia alla Von der Leyen che dal welfare ci sta portando al warfare e ha cancellato il Green Deal originario per abbracciare una visione panbellicista”.