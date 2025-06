Elly Schlein potrebbe essere premier? “Perché no? È segretario di un partito importante, ha esperienza politica, perché non dovrebbe aspirare e non dovrebbe essere in grado?”. Lo ha dichiarato il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervenendo alla trasmissione Un Giorno da Pecora su Radio Rai Uno. Quanto alla possibile candidatura della segretaria del Partito Democratico, Conte ha però aggiunto: “Mi sembra un po’ prematuro, un tantino. Noi ci preoccupiamo prima di costruire un progetto, in modo solido e serio, poi un attimo dopo ci porremo questo tema”.

Nel corso dell’intervista, Conte ha anche parlato dei referendum: “Io voterò cinque sì, anche se sulla cittadinanza abbiamo lasciato libertà di voto. Noi stiamo portando avanti una battaglia sullo ius scholae, che per noi è il modo migliore per integrare i cittadini”. Ha però espresso dubbi sulla proposta di ridurre da dieci a cinque gli anni necessari per ottenere la cittadinanza: “Ho perplessità a portare da 10 a 5”. E ha aggiunto: “Non credo ci sia un clima favorevole, rischia di essere una battaglia molto in salita. C’era stata da Forza Italia un’apertura sullo ius scholae, avremmo voluto portarla avanti e sfidare Forza Italia sui fatti”. Quanto alla possibilità di raggiungere quorum, ha concluso: “Spero proprio di sì”.