“Stiamo ragionando su come eventualmente rivedere gli esami di rinnovo della patente di guida dopo certi limiti di età, perché quello che sta succedendo in queste settimane, una riflessione basata sui numeri e sui dati, non sulle impressioni, la impone”. Lo afferma il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo alla radio Rtl 102.5 aggiungendo “di aspettare i riscontri dell’analisi” che i tecnici delle motorizzazioni “stanno facendo” e sulle soglie di età non voler dare “numeri a caso”.

Intervista di Salvini a Rtl 102.5

“Noi abbiamo fatto un nuovo codice della strada ma non fare inversioni a U in autostrada e non prendere l’autostrada contromano è qualcosa che non posso imporre con il nuovo codice della strada, occorre essere sempre sul pezzo quando ci si mette alla guida altrimenti si fanno disastri”, osserva il ministro che invita a guidare con “estrema prudenza”.