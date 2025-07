È stata arrestata a Roma Carla Zambelli, la deputata brasiliana di origini italiane ricercata dall’Interpol per una condanna a dieci anni di carcere in Brasile per hackeraggio del sistema informatico e per aver costruito un falso mandato di arresto nei confronti di un giudice federale. Zambelli, membro del partito dell’ex presidente Jair Bolsonaro, ha la cittadinanza italiana.

La deputata aveva lasciato il Brasile il 25 maggio scorso attraversando, insieme al marito, il confine con l’Argentina a Foz do Iguaçu e, dopo una breve sosta negli Stati Uniti, aveva annunciato il suo arrivo in Italia. La successiva richiesta di estradizione, firmata l’11 giugno dal giudice della Corte suprema brasiliana Alexandre de Moraes, è stata trasmessa al ministero della Giustizia italiano tramite l’ambasciata del Brasile a Roma.

Bonelli: “Ho informato io la Polizia, ora mi minacciano di morte”

Circolano versioni discordanti sull’arresto della deputata brasiliana. Secondo la polizia federale brasiliana la cattura è stata frutto della “cooperazione internazionale tra la polizia federale, l’Interpol e le agenzie italiane”. Tuttavia, stando alla ricostruzione dell’avvocato di Zambelli, Fabio Pagnozzi, la parlamentare si è consegnata volontariamente alle autorità italiane, fornendo loro l’indirizzo dove era possibile rintracciarla. Il legale ha spiegato che la deputata è entrata in contatto telefonico con le autorità, indicando la sua ubicazione e mettendosi a disposizione per le procedure legali.

Di diverso avviso Angelo Bonelli, il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde. In una nota ha spiegato di aver avvertito lui le autorità e di aver ricevuto, da quel momento, diverse minacce di morte. ”In relazione al fermo di Carla Zambelli preciso quanto segue. Ieri alle ore 18.40 ho ricevuto un’informazione con l’indirizzo di Carla Zambelli, ricercata dalla giustizia brasiliana e su cui pendeva una red notice dell’Interpol. Alle ore 19.50 ho informato la Polizia di Stato, nella persona del Questore di Roma, comunicando l’indirizzo della Zambelli. Alle ore 21 la Polizia ha individuato e identificato Carla Zambelli proprio in quell’appartamento, in zona Aurelio a Roma. In queste ore sto ricevendo sui social numerose minacce, anche di morte, per quanto accaduto. Ora sarà la giustizia italiana a pronunciarsi e, successivamente, spetterà al governo decidere sull’estradizione di Zambelli”.

Bonelli ha aggiunto: “Questi sono i fatti. Come è noto, Carla Zambelli (…) è inoltre sotto processo per aver puntato una pistola rincorrendo un giornalista a San Paolo. Ritengo di aver svolto il mio dovere di cittadino, al contrario di chi ha pensato di rendersi intoccabile sfruttando la cittadinanza italiana, come la stessa Zambelli ha dichiarato in un’intervista alla Cnn Brasil il 3 giugno scorso. Carla Zambelli è un’esponente di spicco del partito di Jair Bolsonaro, l’ex presidente del Brasile nei cui confronti la magistratura brasiliana ha chiesto la condanna per tentato colpo di stato dopo le elezioni del 2022″, ha concluso il deputato di Avs.

“Io perseguitata, se devo scontare una pena sarà in Italia”

In un video diffuso ieri sera in Brasile dopo l’arresto a Roma, Carla Zambelli ha dichiarato la sua intenzione di rimanere in Italia ed ha espresso fiducia nel sistema giudiziario italiano. “Se dovrò scontare qualsiasi pena, sarà qui in Italia, che è ancora un paese giusto e democratico”, afferma nel filmato. “Sono tranquilla, il mio cuore è sereno. Non sto scappando, sto resistendo”, ha aggiunto.

Zambelli ha detto di voler chiedere asilo politico in Italia e ha giustificato la decisione come un modo per proteggersi da quella che considera una persecuzione da parte delle autorità politiche e giudiziarie brasiliane. La deputata afferma che in Italia “non abbiamo un dittatore al potere, non abbiamo l’autorità dittatoriale del (giudice) Alexandre de Moraes e dei suoi compari della Corte Suprema”.

Matteo Salvini ha intanto espresso il desiderio di farle visita nel carcere romano di Rebibbia dove è in attesa dell’estradizione, confermando ancora una volta i forti legami tra il partito di Matteo Salvini e quello di Jair Bolsonaro.