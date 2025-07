Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici? Fratelli d’Italia è in calo ed è ormai lontano dalla soglia psicologica del 30 per cento. In calo anche il Partito Democratico anche se la flessione è minima. In crescita invece il Movimento 5 Stelle che guadagna lo 0,8 per cento e balzo in avanti anche per Alleanza Verdi-Sinistra. Restano invece stabili Forza Italia e Lega. I dati sono forniti dall’ultimo sondaggio YouTrend per Sky Tg24 e si riferiscono a variazioni rilevate rispetto al mese scorso.

Fratelli d’Italia perde terreno e si ferma a quota 28,1 per cento. Il partito della premier, nell’ultimo mese ha perso lo 0,3 per cento e resta sempre primo nelle preferenze degli italiani. Giorgia Meloni non si deve quindi preoccupare più di tanto: il suo principale inseguitore, il Pd, raccoglie il 22,1 per cento registrando un lieve calo (-o,1 per cento) rispetto al mese scorso. I punti che separano i due partiti, al momento sono quindi sei con i dem che sembrano aver interrotto la crescita costante registrata nel 2024. Ora il partito di Elly Schlein è più o meno stabile con una distanza da FdI che resta consistente.

Chi è invece in forte espansione è Giuseppe Conte con il suo Movimento 5 Stelle, cresciuto dell0 0,8 per cento in un mese. Si tratta di un dato molto alto e che sfiora il punto percentuale, il più alto tra tutti gli incrementi. Il Movimento è ora al 12,7 per cento, è terzo e resta ben distante dal Pd e da FdI. Cresce anche Alleanza Verdi-Sinistra che sale al 7,4 per cento mostrando uno dei suoi risultati migliori. In trenta giorni guadagna un +0,4 per cento e conferma i progressi registrati nell’ultimo anno.

Per quanto riguarda gli altri partiti della maggioranza, il quadro è immobile. Lega e Forza Italia si mantengono più o meno sulle stesse percentuali da quasi tre anni. Al momento gli azzurri risultano stabili all’8,9 per cento, mentre il Carroccio si ferma all’8,2 per cento registrando un leggero calo dello 0,1 per cento. Noi Moderati è infine allo 0,3 per cento e registra un incremento dell0 0,1 per cento.

Anche nell’area di centro le variazioni sono marginali. Azione sale al 3,6 per cento registrando un aumento dello 0,4 per cento nell’ultimo mese. Seguono Più Europa al 2,1 per cento (+0,1 per cento) e Italia Viva al 2 per cento (in crescita dell0 0,2 per cento).