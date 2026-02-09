La fiducia degli italiani nella presidente del Consiglio Giorgia Meloni registra una lieve ma significativa crescita. Secondo un sondaggio dell’Istituto Piepoli, il 45 per cento degli intervistati dichiara di avere fiducia nella premier, con un aumento di un punto percentuale rispetto alla precedente rilevazione. Un dato che conferma una tenuta del consenso personale della leader di Fratelli d’Italia.

Allo stesso tempo, emerge una richiesta chiara e trasversale: il 76 per cento degli italiani ritiene che Meloni dovrebbe assumere un atteggiamento più critico nei confronti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La richiesta arriva non solo da centrosinistra e Movimento 5 stelle, ma anche da una larga parte dell’elettorato di centrodestra. La fiducia in Trump, infatti, si ferma al 18 per cento, segnando anch’essa un calo di un punto.

I rapporti di forza tra i partiti

Sul fronte politico interno, Fratelli d’Italia si conferma nettamente primo partito con il 31,5 per cento dei consensi. Segue il Partito democratico al 21,5 per cento, mentre il Movimento 5 stelle si attesta al 12 per cento. Forza Italia raggiunge il 9 per cento, mentre la Lega scende al 7 per cento, perdendo un punto. Alleanza Verdi e Sinistra cresce fino al 6 per cento. Più indietro Italia Viva e Azione, appaiate al 3 per cento.

Tra i partiti minori figurano Noi Moderati, Più Europa e il Partito liberaldemocratico all’1,5 per cento. Fa notizia il dato di Futuro Nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci, che raggiunge il 2 per cento, superando diverse sigle già presenti in Parlamento.

Il caso Vannacci e la sicurezza nelle piazze

Il generale Roberto Vannacci raccoglie una fiducia personale pari al 23 per cento degli italiani, e una percentuale simile si dice pronta a votare la sua formazione politica, che avrebbe un bacino potenziale stimato al 7 per cento. Il consenso è particolarmente alto tra gli elettori di centrodestra, soprattutto nella Lega.

Sul tema della sicurezza, infine, il sondaggio segnala una forte preoccupazione: il 72 per cento degli italiani teme il rischio di violenze durante le manifestazioni di piazza. Di conseguenza, il 61 per cento si dice favorevole all’introduzione di nuove misure di sicurezza, con un sostegno molto ampio tra gli elettori di centrodestra.