Nell’ultimo sondaggio sulle intenzioni di voto per le elezioni politiche, targato BiDiMedia, Fratelli d’Italia cresce di 0,2 punti percentuali, raggiungendo il 29%, rispetto all’ultima rilevazione del 7 ottobre. Contestualmente, anche Forza Italia registra un leggero aumento — 0,2 punti — sorpassando così Lega (8,3%), che appare invece in difficoltà, in particolare in regione Toscana. Il Partito Democratico interrompe una fase di calo e torna a crescere fino al 22,2%. Al contrario, il Movimento 5 Stelle subisce una flessione significativa, perdendo circa mezzo punto e fermandosi al 12,5%.

Alleanza Verdi e Sinistra scende al 6,8%. Tra i partiti più piccoli, fanno il loro esordio tre nuove formazioni: il Partito Liberaldemocratico di Matteo Marattin (0,7%), il partito Ora! (0,8%) e la Casa Riformista (ex Italia Viva, al 2,4%). La loro presenza eleva il totale dei partiti minori ma provoca un’erosione dei consensi per Azione (2,8%) e Più Europa (1,2%).