L’ultimo sondaggio politico realizzato da Swg per il Tg7 segna un calo nelle intenzioni di voto dei due principali partiti, Fratelli d’Italia e il Partito Democratico. A calare è anche la Lega. Sale invece il Movimento 5 Stelle. Stabile Forza Italia ed anche Alleanza Verdi e Sinistra.

I dati si riferiscono al 3 febbraio 2025. Fratelli d’Italia rimane il partito più votato. Ora è al 29,5 per cento delle preferenze, in calo dello 0,2. Anche il Partito Democratico registra un lieve calo, passando al 22,6 per cento e perdendo anch’esso lo 0,2 per cento. Diversa invece la situazione per il Movimento 5 Stelle, che guadagna 0,4 punti percentuali, salendo all’11,8 per cento.

Forza Italia si mantiene stabile al 9,1 per cento. Al contrario, la Lega registra una leggera flessione, scendendo all’8,3 per cento (-0,1 per cento). Nessuna variazione, invece, per Alleanza Verdi e Sinistra, che resta stabile al 6,5 per cento delle preferenze.

I partiti minori registrano variazioni minime. Italia Viva cresce dello 0,1 per cento, arrivando al 2,9 per cento. Stesso incremento per +Europa, che ora arriva al 2,1 per cento. Azione scende al 3,1 per cento, perdendo lo 0,1 per cento. Noi Moderati, infine, si attesta all’1,2 per cento.

Resta elevata la quota di elettori indecisi o che non esprimono una preferenza, che rimane pari al 30 per cento. Il dato è in diminuzione: il 27 gennaio, gli astenuti erano lo 0,4 per cento in più.