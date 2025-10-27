Secondo l’ultimo sondaggio Dire-Tecnè, Fratelli d’Italia consolida la propria posizione di leader politico, attestandosi al 30,8%. Il partito di Giorgia Meloni registra un incremento dello 0,1% in una settimana e dello 0,7% su base mensile, confermando un trend di crescita costante. In aumento anche il Partito Democratico, che sale al 21,7%, con un +0,3% rispetto sia alla settimana che al mese precedente. Dopo un periodo di leggera flessione, i dem sembrano dunque recuperare consenso.

In difficoltà invece il Movimento 5 Stelle, che perde lo 0,4% in una settimana e lo 0,8% nel mese, scendendo all’11,8%. Il calo avvicina il partito di Giuseppe Conte a Forza Italia, stabile all’11,2%, che mantiene un margine di quasi tre punti sulla Lega ferma all’8,5%.

Gli altri partiti e le nuove tendenze

Nel campo progressista, Alleanza Verdi-Sinistra si posiziona al 6%, con una lieve crescita settimanale (+0,1%) ma una perdita mensile (-0,4%). Seguono Azione al 3,6%, Italia Viva al 2% e +Europa all’1,5%. Il divario tra i principali schieramenti resta stabile, ma il sondaggio mostra una progressiva polarizzazione del consenso attorno ai due poli principali, FdI e Pd, mentre i partiti di centro e sinistra minore restano sotto la soglia del 4%.

La fiducia nei leader e nel governo

Sul fronte della leadership politica, Giorgia Meloni cresce leggermente e tocca il 46,4% di gradimento. Seguono Antonio Tajani con il 39,6%, Giuseppe Conte in calo al 30,9%, ed Elly Schlein che sale al 28,9%. Più distanti Matteo Salvini (27,2%), Carlo Calenda (21,1%), Angelo Bonelli (15,7%), Nicola Fratoianni (15,5%), Riccardo Magi (14,2%) e Matteo Renzi (13,5%).

Cresce anche la fiducia nel governo Meloni, che raggiunge il 43,3% (+0,3% in una settimana e +0,8% in un mese). Tuttavia, la maggioranza relativa degli italiani, il 49,2%, dichiara di non avere fiducia nell’esecutivo, mentre il 7,5% preferisce non esprimersi.