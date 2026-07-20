L’ultimo sondaggio realizzato da Emg Different conferma Fratelli d’Italia come primo partito italiano, ma evidenzia un dato simbolicamente importante: per la prima volta dalle elezioni politiche del 2022 il partito di Giorgia Meloni scende sotto la soglia del 25%, attestandosi al 24,6%. Pur mantenendo un ampio vantaggio sugli avversari, la formazione di governo continua a registrare un graduale calo rispetto ai livelli superiori al 30% raggiunti nei mesi successivi alla vittoria elettorale.

Tra gli alleati del centrodestra, Forza Italia resta sostanzialmente stabile all’8,4%, mentre la Lega continua a perdere terreno e si ferma al 7,4%.

Vannacci cresce e si avvicina alla Lega

La vera novità della rilevazione riguarda Futuro Nazionale, il movimento fondato da Roberto Vannacci, che continua a guadagnare consenso. Il partito raggiunge il 7,3%, crescendo di 1,1 punti percentuali rispetto al sondaggio precedente e portandosi ormai a un soffio dalla Lega.

Nel centrosinistra, invece, gli equilibri rimangono sostanzialmente invariati. Il Partito Democratico è stimato al 20,9%, seguito dal Movimento 5 Stelle con il 12,7%. Alleanza Verdi-Sinistra si attesta al 6%, mentre Italia Viva e Azione raccolgono entrambe il 2,6%. Più indietro +Europa con l’1,5%, il Partito Liberal Democratico di Luigi Marattin all’1,8% e Noi Moderati all’1,7%.

Il campo largo resta avanti, cala la fiducia nel Governo

Considerando le coalizioni, il cosiddetto campo largo raggiunge il 43,7% dei consensi, mantenendo un vantaggio di circa un punto e mezzo sul centrodestra, che si ferma al 42,2%. Nonostante una lieve flessione rispetto alla precedente rilevazione, lo schieramento progressista conserva quindi il primato nelle intenzioni di voto aggregate.

Il sondaggio registra inoltre un leggero calo della fiducia nei confronti del Governo guidato da Giorgia Meloni. Il 35% degli intervistati dichiara di avere molta o abbastanza fiducia nell’esecutivo, mentre cresce la quota di chi esprime un giudizio negativo: il 44% afferma di non avere alcuna fiducia e il 21% dichiara di averne poca, confermando un clima di maggiore prudenza nell’opinione pubblica.