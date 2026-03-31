I dati del nuovo sondaggio SWG per il TgLa7, aggiornato al 30 marzo 2026, evidenziano una situazione di grande stabilità per Fratelli d’Italia, che si conferma la prima forza del Paese con il 29,5%. Eppure, come evidenzia il sondaggio, il vantaggio del partito della premier Giorgia Meloni sul Pd pare assottigliarsi: il partito di Elly Schlein, infatti, ha guadagnato lo 0,5% raggiungendo il 22%.

Salgono M5S e Forza Italia, scende la Lega

Al contrario, la Lega cede lo 0,2% e scivola al 6,6%. Situazione opposta per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che fa un passo in avanti salendo dello 0,1% e attestandosi così al 12,3%. Buon momento anche per Forza Italia, che, come il M5S, guadagna un decimo di punto portandosi al 7,9%. L’Alleanza Verdi e Sinistra si attesta invece sul 6,6%, mantenendo invariati i propri numeri rispetto al rilevamento di qualche giorno fa.

Nessuna variazione per Azione di Carlo Calenda e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, stabili rispettivamente al 3,4% e al 3,3%. Italia viva di Matteo Renzi, invece, perde lo 0,2% attestandosi al 2,3%. Seguono +Europa (1,4%) e Noi Moderati (1,1%).