Secondo l’ultimo sondaggio Swg per il Tg La7, Fratelli d’Italia resta stabile al 29,4%, confermandosi come il primo partito in Italia. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aumenta così il vantaggio sul Partito Democratico, che invece cala leggermente. Il Pd, guidato dalla segretaria Elly Schlein, perde lo 0,1% rispetto alla settimana scorsa e scende al 21,7%.

In crescita invece il Movimento 5 Stelle, guidato da Giuseppe Conte, che guadagna lo 0,2% portandosi al 12,3%. Tra gli altri partiti principali, Forza Italia, Lega e Alleanza Verdi e Sinistra perdono tutti lo 0,2%, attestandosi rispettivamente all’8%, 6,8% e 6,8%.

Partiti minori e dinamiche del consenso

Tra i partiti più piccoli, Azione di Carlo Calenda e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci sono appaiati al 3,5%. Italia Viva, guidata da Matteo Renzi, perde lo 0,1% e scivola al 2,3%, mentre +Europa si attesta all’1,5% e Noi Moderati all’1,1%.

Il sondaggio fotografa le intenzioni di voto degli italiani a poche ore dal referendum sulla riforma della giustizia, evidenziando una situazione stabile per i partiti principali e leggere variazioni tra le forze minori.