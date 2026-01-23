La distanza tra le coalizioni inizia a ridursi: nonostante il calo del Pd e di Verdi-Sinistra, grazie alla recente risalita del Movimento 5 stelle il “campo largo” è a pochi decimi di distanza dal centrodestra. Sono questi i dati che emergono dalla rilevazione di Youtrend realizzata per Sky Tg24. Grazie anche alla forza trainante di Fratelli d’Italia, sommando le forze del centrodestra, come testimoniato dai recenti sondaggi politici, si arriva al 46,2% dei voti, un paio di punti in più rispetto ai risultati ottenuti alle ultime elezioni. Sommando invece i punti di Pd, M5S, Avs, Italia viva e +Europa, ovvero gli schieramenti che sino sono presentati insieme alle ultime elezioni regionali, si arriva al 45,8%: quattro decimi di distacco, meno di mezzo punto dal centrodestra.

Crescono FdI e M5S, cala Forza Italia

Per quanto riguarda i singoli partiti, si registra un ulteriore crescita (1,1%) di Fratelli d’Italia (29,4%) rispetto all’ultimo sondaggio di un mese fa. Questo dato conferma il rinnovato consenso verso il partito della presidente del Consiglio, che al momento non sembra patire le crisi internazionali e le difficoltà interne. La Lega (+0,1%) si conferma stabile all’8,2%, nonostante la spaccatura provocata dai vannacciani, comunque in netta minoranza all’interno del partito. Il sondaggio mostra un calo (0,6%) per quanto riguarda la situazione di Forza Italia (7,7%): un dato che sancisce l’ennesimo sorpasso da parte della Lega.

All’opposizione, invece, a comandare è il Partito Democratico (21,4%), che però deve fare i conti con un calo significativo (-1,4%), il peggiore tra tutte le forze politiche. Situazione diametralmente opposta in casa M5S (13,8%), che registra una crescita al momento trainante all’interno del “campo largo” (+1,1% rispetto a un mese fa). Alleanza Verdi-Sinistra scende al 6,7% perdendo lo 0,7%. Azione di Carlo Calenda è stabile al 3,3%, così come non si muovono +Europa al 2% e Italia Viva all’1,9%. Nessun cambiamento anche per Noi moderati, stabile allo 0,9%.