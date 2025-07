Il comitato degli ambasciatori dei 27 ha raggiunto a Bruxelles un’intesa sul 18esimo pacchetto di sanzioni alla Russia. L’adozione formale è attesa ora al Consiglio Affari generali sempre nella giornata di oggi.

Petrolio, navi ombra, transazioni, banche: cosa prevedono le nuove sanzioni

L’accordo include nuove e significative misure in ambito energetico, finanziario e commerciale e l’introduzione di un nuovo meccanismo dinamico di Oil Price Cap che fisserà il prezzo del 15% in meno rispetto al prezzo medio di mercato del greggio russo: il prezzo sarà ridotto di 60 centesimi di dollaro Usa a circa 47,6 dollari al barile.

l 18esimo pacchetto di sanzioni Ue introduce poi un nuovo divieto di transazione relativo a Nord Stream 1 e 2 e prevede l’aggiunta di 105 nuove navi della cosiddetta flotta ombra. L’attuale limitazione sul sistema di transazioni bancarie Swift viene trasformato in un divieto totale, e l’elenco degli istituti bancari viene quasi raddoppiato inserendo altre 22 banche russe. Si limita poi ulteriormente l’accesso della Russia alle tecnologie a duplice uso/avanzate. Si porta così l’attuale numero di navi nell’elenco della flotta ombra a oltre 400 (tre navi giapponesi sono state cancellate dall’elenco).

Si prevede un divieto di importazione di prodotti petroliferi raffinati ottenuti da petrolio greggio russo ottenuto in qualsiasi Paese terzo (ad eccezione di Norvegia, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Svizzera). Questo mira a colmare una scappatoia che consente alla Russia esportazioni indirette di petrolio greggio utilizzato per scopi di raffinazione. È quindi previsto un divieto di transazione sul fondo russo per gli investimenti diretti, sui suoi investimenti e sugli istituti finanziari che li sostengono, per limitare ulteriormente l’accesso russo ai mercati finanziari globali e alla valuta estera.

Kallas: “Pacchetto di sanzioni tra i più incisivi di sempre”

Su X, l’altra rappresentante Ue Kaja Kallas ha dichiarato: “L’Ue ha appena approvato uno dei pacchetti di sanzioni più incisivi contro la Russia fino ad oggi. Stiamo tagliando ulteriormente il bilancio bellico del Cremlino, prendendo di mira altre 105 navi della flotta ombra e i loro complici, e stiamo anche limitando l’accesso delle banche russe ai finanziamenti”.

“I gasdotti Nord Stream saranno vietati. Un tetto massimo al prezzo del petrolio più basso – ha proseguito la Kallas -. Stiamo esercitando maggiore pressione sull’industria militare russa, sulle banche cinesi che consentono l’elusione delle sanzioni e bloccando le esportazioni di tecnologia utilizzata nei droni. Per la prima volta, stiamo designando la più grande raffineria di Rosneft in India. Le nostre sanzioni colpiscono anche coloro che indottrinano i bambini ucraini. Continueremo ad aumentare i costi, quindi fermare l’aggressione diventa l’unica via d’uscita per Mosca”.

Delle sanzioni ha parlato anche il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa: “Con le sanzioni continuiamo a fare pressioni sulla Russia per evitare che prosegua la guerra all’Ucraina. Il nostro sostegno a una pace giusta e duratura in Ucraina è incrollabile”.

Ed anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto con favore le nuove sanzioni Ue giudicandole “essenziali e tempestive. Grazie ai Paesi membri per la loro unità e posizione”.