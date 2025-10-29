Nei salotti dei talk show italiani si parla e si litiga intorno alla scena internazionale e al governo targato Giorgia Meloni. “La premier non ha fatto nulla, ma il prezzo lo hanno pagato gli italiani” dice Corrado Augias.”Con Trump lo show si sta mangiando la politica” avvisa Ezio Mauro. “La destra governa nel mondo – taglia corto Antonio Padellaro – e sinistra e centristi non toccano palla”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Le tasse sono ridotte al ceto medio, mentre finora avevamo visto che aumentavano”. (Francesco Storace, DiMartedì)

“Meloni non ha fatto nulla, ma il prezzo lo hanno pagato gli italiani”. (Corrado Augias, DiMartedì)

“Con Trump lo show si sta mangiando la politica”. (Ezio Mauro, DiMartedì)

“Trump? Tutto un proclamare cose che non si sono verificate”. (Pier Ferdinando Casini, DiMartedì)

“La destra governa nel mondo, sinistra e centristi non toccano palla”. (Antonio Padellaro, DiMartedì)

“L’antisemitismo avvelena la battaglia a favore dei diritti dei palestinesi, come l’antisemitismo sta avvelenando la sinistra italiana”. (Maurizio Molinari, 4 di Sera)

“C’è una parte della politica che ha strumentalizzato il dramma palestinese per contrastare l’azione di governo”. (Matteo Perego, Forza Italia, 4 di Sera)

“Il clima d’odio oggi è peggiore di quello degli anni ’70”. (Ignazio La Russa, 4 di Sera)

“La Lega dice quello che la Meloni non può dire. Ma in realtà la Lega, la Meloni, Trump e Orban sono esattamente la stessa cosa, sono tutte facce della stessa medaglia. È l’internazionale nera che odia la democrazia e non sopporta la democrazia, che cerca di mettere in campo, nei vari paesi dove governa, una vera e propria svolta da un punto di vista molto poco democratico. E alla fine queste schermaglie che si vedono sono funzioni sceniche”. (Peppe De Cristofaro, Alleanza Verdi e Sinistra, Agorà)

“Separazione delle carriere? I cittadini chiedono solo tempi rapidi. Bisogna separare Nordio dalla Giustizia”. (Marco Travaglio, Otto e mezzo)

“Tutte le riforme fatte rallentano i processi”. (Nicola Gratteri, Otto e mezzo)