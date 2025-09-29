Nei salotti dei talk show italici si continua a parlare della Flotilla. “Flotilla porta aiuti e raccoglie il sentimento degli europei” dice Tiziana Ferrario. “Cosa si pretende? – attacca il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri -. Che si scateni una guerra? Se uno va in acque territoriali ovviamente per espugnarle dovresti fare una guerra. Quali sono le loro intenzioni? La pazienza del governo è stata infinita”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Noi andiamo avanti finché non veniamo fermati, però lo facciamo in modo non violento”. (Benedetta Scuderi, Omnibus)

“Flotilla porta aiuti e raccoglie il sentimento degli europei”. (Tiziana Ferrario, In Altre Parole)

“La Flotilla disponibile a mediare, ma il corridoio proposto dal patriarca di Gerusalemme è insufficiente”. (Giovanna Botteri, In Altre Parole)

“Il quiz di Netanyahu all’Onu? Sembrava Jerry Scotti o Pino Insegno”. (Corrado Formigli, In Altre Parole)

“Netanyahu con un atteggiamento criminale ha deciso che la Palestina deve essere fuori dalla storia del Medio Oriente”. (Gianluigi Paragone, 4 di Sera)

“Se ci sono stati degli eccessi da parte di Netanyahu non siamo noi a dover giudicare”. (Susanna Ceccardi, Lega, 4 di Sera)

“Siamo pronti a riconoscere lo Stato di Palestina purché Hamas liberi tutti gli ostaggi e non sia protagonista della politica della nuova Palestina”. (Antonio Tajani, 4 di Sera)

“La Flotilla non è una missione del Partito Democratico”. (Luca De Carolis, 4 di Sera)

“Cosa si pretende? Che si scateni una guerra? Se uno va in acque territoriali ovviamente per espugnarle dovresti fare una guerra. Quali sono le loro intenzioni? La pazienza del governo è stata infinita”. (Maurizio Gasparri, Forza Italia, ReStart)

“È come se non ci fosse fretta di consegnare questi viveri”. (Mauro Mazza, 4 di Sera)

“Lo Stato di Israele deve garantire corridoi umanitari”. (Riccardo Magi, +Europa, 4 di Sera)

“Questo governo ha giurato fedeltà alla Costituzione, ma ha glorificato le idee di Kirk…”. (Gustavo Zagrebelsky, In Altre Parole)