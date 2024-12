Cosa si dice in TV, Corradino Mineo: “Quel che ha detto Macron è senza senso”. Nevi: “Vedendo la Francia, l’Italia tutto sommato è un Paese tranquillo e sereno”. Gomez: “Se continuano così arriverà Le Pen”

Nei salotto italici, come nel palazzaccio della politica, si parla della crisi interna al Movimento 5 Stelle, dell’ultimo rapporto Censis e, soprattutto, della crisi politica in Francia. Corradino Mineo non fa sconti a Emmanuel Macron: “Quel che ha detto Macron è senza senso”. Raffaele Nevi sparge sale sulla ferita francese: “Vedendo la Francia, l’Italia tutto sommato è un Paese tranquillo e sereno”. Peter Gomez oracola: “Il macronismo è fallito. Quello che sta accadendo in Francia porterà il Paese verso un governo Le Pen alle prossime presidenziali”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Quel che ha detto Macron è senza senso. Ha fatto delle riforme che non sono state neanche votate in Parlamento, ha messo fuori legge un’organizzazione ecologista, ha rotto con la protesta sociale criminalizzando tutti i giovani di Francia, ha sciolto in un giorno l’Assemblea nazionale dopo le europee, dopo il voto al primo e al secondo turno ha messo su dei governi di minoranza. E a questo punto cosa dice: che la colpa è degli altri?” (Corradino Mineo, Agorà)

“Vedendo la Francia, l’Italia tutto sommato è un Paese tranquillo e sereno. Quello che sta succedendo è molto dannoso per la Francia e per l’Europa intera”. (Raffaele Nevi, Forza Italia, Agorà)

“Dopo le elezioni Macron come ha scelto di guardare a destra e ora dà la colpa agli altri. Il tema non è la colpa, è cosa vogliono i francesi. Vogliono una discontinuità con Macron e con quello che ha fatto fin qui”. (Elisabetta Piccolotti, Alleanza Verdi e Sinistra, Agorà)

“Il 60% dei francesi non lo vuole più, sarà um’impresa per lui restare. Non ha voluto rendersi conto del voto delle europee e ha costretto i partiti a un patto di desistenza. A questo punto lui resta in sella ma la Francia va a picco”. (Sarina Biraghi, Agorà)

“In Francia una crisi di governo, non di sistema. Questo il messaggio fondamentale che ha voluto dare Macron nel suo discorso. Macron ha detto che l’esecutivo c’è perché c’è un presidente della Repubblica”. (Sabino Cassese, Omnibus)

“Il macronismo è fallito. Quello che sta accadendo in Francia porterà il Paese verso un governo Le Pen alle prossime presidenziali”. (Peter Gomez, Tagadà)

“Grillo ha inventato un movimento che ha cambiato la faccia della politica italiana. Meriterebbe il ruolo di padre nobile ma la sua voglia di tenere il palcoscenico lo fa agire fuori dalle righe”. (Gianni Barbacetto, Tagadà)

“La Francia è una Monarchia vestita da Repubblica”. (Lucio Caracciolo, Otto e mezzo)

“Meloni non dovrebbe leggere tanti report, Italia ultima in tante classifiche”. (Cathy La Torre, Otto e mezzo)