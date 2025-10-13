Nei salotti dei talk show italiani si parla di quel che sta avvenendo in Medio Oriente. “La pace non c’è, rimane la gioia dei bambini” dice l’ex presidente della Camera, Fausto Bertinotti. Dall’altra parte della barricata, l’europarlamentare leghista Susanna Ceccardi: “In un anno e mezzo di governo Biden non è stato portato a casa nessun risultato. Trump in otto mesi ha raggiunto un importante accordo”. “Questa è una pace finta: una tregua legata con lo scotch” taglia corto il direttore del Giornale, Vittorio Feltri.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“La pace non c’è, rimane la gioia dei bambini”. (Fausto Bertinotti, Omnibus)

“Una giornata storica, la gioia e il dolore si sovrappongono nell’accogliere sopravvissuti”. (Maurizio Molinari, L’aria che tira)

“In un anno e mezzo di governo Biden non è stato portato a casa nessun risultato. Trump in otto mesi ha raggiunto un importante accordo”. (Susanna Ceccardi, Lega, 4 di Sera)

“Sarei molto prudente. Da qualche tempo non ci sono più bombe a Gaza ed è meraviglioso. Ma è nel dopo che si nasconde il dettaglio su cui può cadere tutto”. (Domenico Quirico, Agorà)

“Questa è una pace finta: una tregua legata con lo scotch”. (Vittorio Feltri, 4 di Sera)

“L’accordo di pace a Gaza è un risultato di Trump”. (Ettore Licheri, Movimento 5 Stelle, 4 di Sera)

“Trump si conferma l’attore più importante del nuovo ordine mondiale”. (Pietro Senaldi, 4 di Sera)

“Bravo Trump, siamo alla settima guerra chiusa in otto mesi di mandato”. (Carlo Fidanza, Fratelli d’Italia, 4 di Sera)