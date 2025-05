Nei salotti dei talk show italici si parla di salari e della situazione internazionale. “AFD? Una democrazia – dice Corrado Formigli – deve avere la forza di essere tollerante con gli intolleranti”. Di opinione opposta Massimo Giannini: “Bisogna essere intolleranti con gli intolleranti”. Su Gaza per il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli non c’è dubbio: “Per me tratta di un genocidio, non ho alcun dubbio, perché è tutto pianificato”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Trump? Dalla premier silenzi strategici, oggi assordanti”. (Monica Guerzoni, Otto e mezzo)

“Il governo Meloni ha dato all’Italia la centralità che non vedevamo da anni”. (Francesco Acquaroli, Fratelli d’Italia, 4 di Sera)

“A Trump piacciono i travestimenti: è un attore”. (Sabino Cassese, Tagadà)

“AFD? Una democrazia deve avere la forza di essere tollerante con gli intolleranti”. (Corrado Formigli, Otto e mezzo)

“Bisogna essere intolleranti con gli intolleranti”. (Massimo Giannini, Otto e mezzo)

“Gaza? Per me tratta di un genocidio, non ho alcun dubbio, perché è tutto pianificato”. (Angelo Bonelli, Coffee Break)

“La situazione è drammatica, i bambini stanno morendo di fame. E non stanno entrando neanche le medicine”. (Maria Gianniti, Agorà)

“Una nuova invasione di Gaza metterebbe in pericolo gli ostaggi. È un assedio medievale”. (Maria Cuffaro, Agorà)

“È un’operazione che dal punto di vista militare qualche perplessità la suscita”. (Vincenzo Camporini, Agorà)

“Israele considera la presidenza Trump un’occasione ghiotta per espandersi a Sud e per migliorare la situazione demografica”. (Dario Fabbri, Agorà)

“La sinistra spesso dimentica il 7 ottobre, il nostro sostegno a Israele è palese”. (Federico Mollicone, Fratelli d’Italia, Coffee Break)

“Stipendi? Meloni barricata a palazzo Chigi, vada al mercato”. (Arturo Scotto, Partito Democratico, Tagadà)

“Gli italiani, pur lavorando, sono poveri”. (Barbara Tibaldi, Tagadà)