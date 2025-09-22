Nei salotti dei talk show italici si parla soprattutto dell’omicidio di Charlie Kirk e di quel che sta accadendo a Gaza. “Assistiamo al primo genocidio in diretta della storia e mi vergogno che Salvini sia il vicepresidente del mio Paese” tuona il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni. “Usare Dio per affari e politica – dice il presidente emerito della Corte Costituzionale Gustavo Zagrebelsky – è disgustoso, la Chiesa potrebbe scomunicare come fece con i mafiosi?”. “La democrazia – aggiunge Ezio Mauro – è disarmata, dobbiamo difenderla noi”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Assistiamo al primo genocidio in diretta della storia e mi vergogno che Salvini sia il vicepresidente del mio Paese”. (Nicola Fratoianni, In Altre Parole)

“Usare Dio per affari e politica è disgustoso, la Chiesa potrebbe scomunicare come fece con i mafiosi?” (Gustavo Zagrebelsky, In Altre Parole)

“Per mandare a casa Meloni serve un’alternativa politica, lei è brava a fare la vittima e trovare sempre un nemico”. (Aldo Cazzullo, In Altre Parole)

“La democrazia è disarmata, dobbiamo difenderla noi”. (Ezio Mauro, In Altre Parole)

“Funerali Kirk? Trump punta già alle elezioni di mid term”. (Maurizio Molinari, Omnibus)

“L’America è un Paese fortemente diviso. Manca una classe dirigente all’altezza”. (Francesco Verderami, 4 di Sera)

“L’amministrazione strumentalizza la morte di Charlie Kirk”. (Nathalie Tocci, Agorà)

“Sulla morte di Charlie Kirk mi hanno imbarazzato gli opinionisti di sinistra”. (Francesco Giubilei, 4 di Sera)

“La Lega uno spostamento nettissimo a destra lo ha fatto da anni e Vannacci incarna proprio questo”. (Alessandra Moretti, Partito Democratico, L’aria che tira)

“Carne e pesce beni di lusso. Stipendi fermi mentre cresce l’inflazione. Il governo finge di non vedere: +3,5% in estate, dice l’Istat. Ma chi fa la spesa lo sa da mesi: pane, olio, riso, sapone. Carne e pesce sono ormai beni di lusso”. (Marco Grimaldi, Alleanza Verdi e Sinistra, Coffee Break)