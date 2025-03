Nei salotti dei talk show italici si parla di Ucraina e del riarmo europeo. “Il riarmo non c’entra nulla con la difesa comune europea – tuona Maurizio Landini – si riarmano solamente gli eserciti che già ci sono togliendo soldi allo stato sociale: è un tragico errore”.

“Alla Russia – spiega Marco Travaglio – non conviene militarmente la tregua. Zelensky è l’opposto dello spavaldo alla Casa Bianca”. “Così – dice Pier Luigi Bersani – è una pace coloniale, e i cocci rimangono all’Europa”. “Cosa direi ad un soldato ucraino? Scusa per la follia dell’Europa” risponde il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

“Trump e Musk parlano il linguaggio degli affaristi”. (Flavia Perina, Tagadà)

“Il riarmo? Un male necessario. La difesa comune doveva essere fatta in tempo di pace”. (Massimo Giannini, Tagadà)

“Alla Russia non conviene un cessate il fuoco immediato”. (Mariolina Sattanino, Otto e mezzo)

“Se Putin accetterà la tregua sarà una vittoria per Zelensky”. (Paolo Mieli, Otto e mezzo)

"Zelensky è l'opposto dello spavaldo alla Casa Bianca". (Marco Travaglio, Otto e mezzo)

“La notizia è il cessate il fuoco tra Zelensky e Trump. Se la Russia accetta chi garantirà il rispetto dell’accordo?” (Lucio Caracciolo, Otto e mezzo)

“Trump sta solo cercando di spegnere un conflitto che rischia di diventare molto pericoloso”. (Maurizio Belpietro, 4 di Sera)

“Si dovrebbe parlare di disarmo”. (Fausto Bertinotti, DiMartedì)

“Cosa direi ad un soldato ucraino? Scusa per la follia dell’Europa”. (Giuseppe Conte, DiMartedì)

“Quel genio della Von der Leyen ci indebita per comprare armi”. (Michele Santoro, DiMartedì)

“Così è una pace coloniale, e i cocci rimangono all’Europa”. (Pier Luigi Bersani, DiMartedì)

“Passaggio delicatissimo, Zelensky intelligente a portare la prova dalla parte russa”. (Marco Minniti, Omnibus)

“L’UE ha troppe competenze, è diventato elemento di debolezza anziché di forza”. (Marco Scurria, Fratelli d’Italia, Coffee Break)

“Von Der Leyen non è in grado, per salvare il pianeta ha distrutto la manifattura con il green”. (Raffaella Paita, italia Viva, Coffee Break)

“Questo piano è stato lanciato in modo forse troppo frettoloso e roboante”. (Massimilian Romeo, Lega, Agorà)

“Servono più investimenti sulla sanità, sulla scuola e sulle politiche industriali. Il piano è un suicidio. L’Europa è sotto attacco di Putin e di Trump. E cercano di far saltare l’Europa dall’interno. Servono spese per rilanciare il welfare”. (Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi e Sinistra, Agorà)