Nei salotti dei talk show e dei telegiornali italiani si parla della possibile tregua a Gaza. “Dobbiamo essere orgogliosi anche del contributo silenzioso ma costante che l’Italia ha dato in tutta questa fase” rivendica la premier, Giorgia Meloni. “Vedo – tuona il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte – un particolare attivismo del governo italiano nell’intestarsi un processo di pace del quale si fingono promotori e protagonisti”.

“Trump – taglia corto il deputato della Lega Rossano Sasso – merita il Nobel per la Pace”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Dobbiamo essere orgogliosi anche del contributo silenzioso ma costante che l’Italia ha dato in tutta questa fase e chiaramente lo dico anche per ribadire che l’Italia è pronta a fare la sua parte”. (Giorgia Meloni, Tg1)

“Dobbiamo dire grazie ad americani, al Qatar, all’Egitto e alla Turchia per il lavoro svolto in questa trattativa”. (Antonio Tajani, Agorà)

“Vedo un particolare attivismo del governo italiano nell’intestarsi un processo di pace del quale si fingono promotori e protagonisti. Come cittadino italiano non posso cancellare la vergogna che mi ha fatto provare il governo nello scegliere un silenzio complice di fronte a un genocidio, mantenendo attivo perfino l’accordo di cooperazione militare. Se c’è chi ha un merito di questo processo di pace, oltre al presidente Trump, sono i milioni di cittadini che in tutto il mondo hanno mostrato la loro indignazione e hanno avuto il coraggio di dissociarsi da un governo criminale che ha scritto pagine di storia che non verranno cancellate”. (Giuseppe Conte, Tg1)

“È una giornata davvero storica. In Medio Oriente stiamo vivendo una svolta. Sicuramente è un primo passo, non è definitivo, però possiamo dire che oggi ha vinto il dialogo. La ragione ha disarmato l’odio”. (Licia Ronzulli, Forza Italia, L’aria che tira)

“L’accordo tra Israele e Hamas è un punto di partenza per il Medio Oriente”. (Maurizio Molinari, Omnibus)

“Trump merita il Nobel per la Pace”. (Rossano Sasso, Lega, Coffee Break)