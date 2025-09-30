Nei salotti dei talk show italici si parla ancora di Flotilla, del piano di Donald Trump per la pace in Medio Oriente e delle elezioni regionali nelle Marche. “Anche colpire la Flotilla è un genocidio” tuona Michele Emiliano. Sulla stessa linea, la deputata del Partito Democratico Laura Boldrini: “Blocco navale si può fermare se popolazione soffre, è illegittimo. Gli Stati sono tutti complici”. Dall’altra parte della barricata, il direttore della Verità Maurizio Belpietro: “Se la Flotilla fosse stata una missione umanitaria, ci stata fretta ma non mi sembra sia così”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Viviamo in un mondo al contrario. Non è possibile un blocco navale da parte di Netanyahu in acque non sue”. (Michele Gubitosa, Movimento 5 Stelle, Tagadà)

“Anche colpire la Flotilla è un genocidio”. (Michele Emiliano, Partito Democratico, Tagadà)

“Blocco navale si può fermare se popolazione soffre, è illegittimo. Gli Stati sono tutti complici”. (Laura Boldrini, Partito Democratico, Tagadà)

“Se la Flotilla fosse stata una missione umanitaria, ci stata fretta ma non mi sembra sia così”. (Maurizio Belpietro, 4 di Sera)

“Bisogna sperare una volta tanto in Trump, perché se Trump facesse anche solo un decimo di quello che ha promesso, sarebbero contenti tutti. Quando tieni la pace, sei contento che te la porti Trump, che te la porti chiunque”. (Andrea Scanzi, Otto e mezzo)

“C’è una icona della sinistra mondiale accanto a Trump in questa operazione, c’è Tony Blair che affiancherà Trump nell’amministrazione transitoria”. (Italo Bocchino, Otto e mezzo)

“Trump è allineato con Israele, non è allineato con Netanyahu, il quale ha tentato di fare credere di essere un parigrado di Trump. E invece non è così”. (Mariolina Sattanino, Otto e mezzo)

“Siamo alla retorica, all’enfasi, è tutto nebuloso”. (Massimo Giannini, Otto e mezzo)

“Il piano di pace di Trump manca di sostanza. La destra di Israele non apprezzerà”. (Lucio Caracciolo, Otto e mezzo)

“Marche? Una prova importante per Fratelli d’Italia”. (Antonio Rapisarda, Omnibus)

“Nel Campo Largo non si aspettavano una sconfitta così larga”. (Lisa Di Giuseppe, Omnibus)

“Il calo dell’affluenza è ormai un dato oggettivo”. (Antonio Padellaro, Agorà)