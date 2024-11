Cosa si dice in TV, Paragone: “Il Paese è in sofferenza”. De Micheli: “Ha vinto il Partito Democratico”. Fusani: “Una campagna elettorale sguaiatissima”

Nei talk italici si parla, come ovvio, della doppietta del centrosinistra con le vittorie in Emilia Romagna e in Umbria. “Il Paese è stressato e in sofferenza” avverte Gianluigi Paragone con un “consiglio non richiesto” al Governo. “E’ stata una campagna elettorale sguaiatissima, con toni terribili” dice Claudia Fusani.

Intanto Paola De Micheli esulta: “Stasera il Partito Democratico può dire: abbiamo vinto noi”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Il Governo non dovrebbe perdere la connessione con un Paese che è stressato e in sofferenza”. (Gianluigi Paragone, 4 di Sera)

“Farò tutto ciò che è nelle mie possibilità per mettere in sicurezza il nostro territorio”. (Il neo governatore dell’Emilia Romagna Michele de Pescale, Partito Democratico, 4 di Sera)

“Stefano Bandecchi era un Vannacci che non ce l’aveva fatta, oggi no”. (Antonio Padellaro, Maratona Mentana)

“E’ stata una campagna elettorale sguaiatissima, con toni terribili. Abbiamo sentito parlare di zecche rosse, di camicie nere ma le persone rifiutano questo stile e questo livello. Chiedono concretezza, anche nel linguaggio”. (Claudia Fusani, 4 di Sera)

“Stasera il Partito Democratico può dire: abbiamo vinto noi”. (Paola De Micheli, Partito Democratico, 4 di Sera)