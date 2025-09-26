Nei salotti dei talk show nostrani si continua a parlare della Flotilla e delle ultime dichiarazioni della premier. “Meloni è una irresponsabile. Non si sta rendendo conto che, se alimenta un clima devastante, fa male al Paese” tuona il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Sulla stessa linea il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte: “Meloni smetta di fare la vittima”. Dall’altra parte della barricata, il deputato di Forza Italia Giorgio Mulè: “Meloni è una persona responsabile, perché pensa all’incolumità degli italiani a bordo della nave. Flotilla è un atto dimostrativo e politico. Ma serve fermarsi dopo avere acceso i riflettori. L’atto di responsabilità oggi è di fermarsi e non di andare oltre”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Meloni è una irresponsabile. Non si sta rendendo conto che, se alimenta un clima devastante, fa male al Paese”. (Matteo Renzi, Otto e mezzo)

“Meloni smetta di fare la vittima”. (Giuseppe Conte, Tagadà)

“Meloni è una persona responsabile, perché pensa all’incolumità degli italiani a bordo della nave. Flotilla è un atto dimostrativo e politico. Ma serve fermarsi dopo avere acceso i riflettori. L’atto di responsabilità oggi è di fermarsi e non di andare oltre”. (Giorgio Mulè, Forza Italia, Tagadà)

“Tra Meloni e Vannacci mi tengo Meloni, in Israele è come se il Presidente del Consiglio fosse Vannacci”. (Pier Ferdinando Casini, L’aria che tira)

“Viene da ridere se non fosse drammatico, accusa gli italiani che fanno parte della Flotilla di voler indebolire il suo governo: ma lo sa che sono 44 le delegazioni di 44 Paesi diversi che fanno parte della Flotilla, io lo trovo sconcertante, ce l’hanno con lei”. (Lilli Gruber, Piazzapulita)

“Mentre la politica fa solo propaganda, i cittadini hanno deciso di stare con Gaza”. (Corrado Formigli, Piazzapulita)

“Gli italiani devono essere orgogliosi che il nostro Paese è il primo contributore di aiuti a Gaza”. (Matteo Perego, Forza Italia, 4 di Sera)

“Israele ha riconosciuto lo stato di Palestina dal 1948”. (Alessandro Sallusti, 4 di Sera)

“Cortei per Gaza? Il movente politico è la solidarietà umana”. (Michele Serra, Piazzapulita)

“Chi ha raccontato gli anni ’70 a Meloni lo ha fatto male”. (Pino Corrias, Otto e mezzo)

“Ai funerali di Charlie Kirk manifesto politico di odio e violenza”. (Gilda Sportiello, Movimento 5 Stelle, Piazzapulita)

“Giorgia Meloni guida l’unico governo amico di Trump in Europa. Gli altri, almeno in teoria, sono governi molto distanti da Trump. Però poi, come vedi, ognuno cerca un rapporto privilegiato con Trump. E secondo me, tutto sommato, anche la Meloni non è così contenta di avere Trump”. (Aldo Cazzullo, Piazzapulita)

“La realtà è che la premier non sa che pesci prendere politicamente e ancora non ha detto cosa farà rispetto alla proposta della commissione europea di sanzioni commerciali e sanzioni individuali nei confronti di alcuni ministri del governo israeliano”. (Riccardo Magi, +Europa, Agorà)

“Ogni forzatura finirebbe per inasprire ancora di più rapporti già tesissimi e su questo invitiamo i rappresentanti della Flotilla a ragionare in termini di responsabilità. Bisognare evitare provocazioni che possano innescare addirittura una escalation in un quadro molto complesso, dove l’unica via di uscita è il dialogo”. (Raffaele Nevi, Forza Italia, Agorà)

“La missione fa cadere la maschera di Netanyahu, grazie a civili più coraggiosi dei governi”. (Alessandra Maiorino, Movimento 5 Stelle, Coffee Break)