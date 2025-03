Nei salotti dei talk show italici si parla di Ucraina, di riarmo e di Donald Trump. “Putin non vuole invadere l’Europa. Stiamo facendo di tutto per non fare la pace” dice Michele Santoro. Sulla stessa linea, il senatore del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli: “Era inutile armare dall’inizio l’Ucraina, bisogna insistere con l’aggressore sulle trattative di pace”.

“Trump – sono le parole dell’eurodeputato dem Alessandro Zan – ha assunto il punto di vista dell’aggressore, di Putin” “Macron – spiega la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli – si piace molto, trovo che i suoi toni non siano diplomatici ma incendiari e in questo momento non aiuta”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Spendiamo in armi in più dei russi”. (Riccardo Ricciardi, Movimento 5 Stelle, Tagadà)

“Zelensky ha dimostrato di avere tutta l’Europa con lui”. (Marco Minniti, Tagadà)

“Serve una politica di difesa europea”. (Maurizio Molinari, Tagadà)

“Non è chiaro chi comanderà in Europa? I soldati italiani prenderanno gli ordini dalla Francia”. (Giovanni Sallusti, Tagadà)

“L’Europa grazie all’iniziativa dell’Italia dovrà rispondere unita alle minacce russe e al disimpegno con gli USA”. (Mara Carfagna, Tagadà)

“Meloni è in una zattera alla deriva”. (Massimo Giannini, Otto e mezzo)

“Noi dobbiamo rimanere legati agli USA”. (Daniele Capezzone, 4 di Sera)

“Giusto aiutare Kiev, bisogna arrivare alla pace”. (Lucio Malan, Fratelli d’Italia, Omnibus)

“È arrivato il momento di dire che l’Europa deve essere autosufficiente anche dal punto di vista militare, deve sapersi poter difendere. Fino a ieri chiamavamo Washington per avere una portaerei nel Mediterraneo, adesso non funziona più così perché Trump non risponde”. (Fabrizio Roncone, L’aria che tira)

“Macron si piace molto, trovo che i suoi toni non siano diplomatici ma incendiari e in questo momento non aiuta”. (Licia Ronzulli, Forza Italia, L’aria che tira)

“Trump e Putin stanno spartendosi l’Ucraina, a uno la terra e all’altro le terre rare. È la spartizione delle spoglie di un Paese aggredito. Questo piano Ursula von der Leyen è un piano mostruoso e sconsiderato”. (Fabio Mussi, L’aria che tira)

“Il PD si è completamente ‘grillinizzato’, è totalmente ipocrita la posizione della Schlein. Io non faccio parte di questa combriccola di persone, la Nato non ha un suo esercito. Se gli Stati Uniti si ritirano dalla Nato noi rimaniamo completamente in balia della Russia”. (Carlo Calenda, L’aria che tira)

“Nella logica economica di Donald Trump c’è il principio della reciprocità”. (Nicola Procaccini, Fratelli d’Italia, Agorà)

“Trump ha assunto il punto di vista dell’aggressore, di Putin”. (Alessandro Zan, Partito Democratico, Agorà)