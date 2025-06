Nei salotti dei talk show italiani si parla del Dl Sicurezza, del referendum e della lite tra Elon Musk e Donald Trump. “Dl Sicurezza? Tragicomico e raffazzonato” tuona Andrea Scanzi. “Questo decreto viene strumentalizzato dalla sinistra perché fa fatica a schierarsi dalla parte delle forze dell’ordine” dice invece la deputata di Fratelli d’Italia Grazia Di Maggio.

“Trump-Musk? Il governo USA – spiega l’economista Jeffrey Sachs – è nel caos più totale. Non ci sono politiche, è un’improvvisazione quotidiana”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Dl Sicurezza? Tragicomico e raffazzonato”. (Andrea Scanzi, Otto e mezzo)

“”Un decreto liberticida, da Stato di polizia”. (Massimo Giannini, Otto e mezzo)

“Mette in sicurezza il governo dalla rabbia sociale, agita il manganello prima che serva”. (Concita De Gregorio, Otto e mezzo)

“I trattori che hanno bloccato le strade sono stati applauditi e il ministro Lollobrigida è andato a incontrarli”. (Stefano Cappellini, 4 di Sera)

“Questo decreto viene strumentalizzato dalla sinistra perché fa fatica a schierarsi dalla parte delle forze dell’ordine”. (Grazia Di Maggio, Fratelli d’Italia)

“Portiamo più forze dell’ordine per la strada e smettiamola con l’ideologia”. (Matteo Renzi, 4 di Sera)

“L’Italia non è un paese impoverito”. (Italo Bocchino, Otto e mezzo)

“Bisogna pensare in maniera seria al riarmo, non sono soldi sprecati”. (Claudia Fusani, 4 di Sera)

“La scelta della Meloni sul referendum? Un gesto di propaganda per l’astensione, diventa un messaggio per gli elettori. E la propaganda elettorale, quando c’è il silenzio, è un reato”. (Luigi Li Gotti, Piazzapulita)

“Ha aperto nuove strade, si potrebbe dire non voto perché ho pilates e voto solo dopo la chiusura dei seggi. Forse faceva prima a dire che non vota perché non vuole che passino”. (Michele Serra, Piazzapulita)

“La democrazia si difende praticandola”. (Maurizio Landini, Piazzapulita)

“Landini ha ragioni politiche, perché adesso? Le sue motivazioni non reggono”. (Fabio Rampelli, Fratelli d’Italia, Coffee Break)

“Trump-Musk? Il governo USA è nel caos più totale. Non ci sono politiche, è un’improvvisazione quotidiana”. (Jeffrey Sachs, Piazzapulita)

“Musk ha sempre pensato che Trump fosse l’utile idiota da mettere alla Casa Bianca”. (Stefano Feltri, Omnibus)

“Sono durati forse meno del previsto”. (Maria Cuffaro, Agorà)

“Ha ragione Trump. Musk ha avuto un incarico importante nel Governo e ha fallito”. (Pietro Senaldi, Agorà)