Nei salotti dei talk show italiani si parla di manovra e della premier, Giorgia Meloni. “Non si è mai visto un premier che si occupa di attaccare le opposizioni, i sindacalisti, i magistrati e non occuparsi delle liste d’attesa” attacca la segretaria dem, Elly Schlein. “Trump e Meloni hanno una caratteristica in comune: sono entrambi molto allergici alla stampa” attacca Alessia Morani del Partito Democratico. “La narrazione della sinistra sta venendo giù giorno dopo giorno” dice il direttore di Libero, Pietro Senaldi.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Non si è mai visto un premier che si occupa di attaccare le opposizioni, i sindacalisti, i magistrati e non occuparsi delle liste d’attesa. Io non ho detto che loro sono i mandanti dell’attentato a Ranucci ma che dove governa la destra è a rischio la liberta di stampa. Se sono solidali con Ranucci perché non ritirano le querele? perché Meloni non fa mai una conferenza stampa?”. (Elly Schlein, Che tempo che fa)

“L’Europa è la nostra salvezza, Meloni ascolti Mattarella”. (Lilli Gruber, In altre parole)

“‘Italia è uno dei pochi governi stabili in Europa”. (Pietro De Leo, 4 di Sera)

“La narrazione della sinistra sta venendo giù giorno dopo giorno”. (Pietro Senaldi, 4 di Sera)

“Trump e Meloni hanno una caratteristica in comune: sono entrambi molto allergici alla stampa”. (Alessia Morani, Partito Democratico, 4 di Sera)

“Non è Giorgia Meloni ad avere un rapporto difficile con la stampa, ma è viceversa”. (Mario Sechi, 4 di Sera)

“Un domani mi immagino una rivolta giovanile contro il mondo dei vecchi”. (Erri De Luca, In altre parole)

“Le banche sono un tema che può sembrare impopolare. Sono malviste, come la politica. Parlarne male è facilissimo, dopodiché dentro le banche ci sono i risparmi di tutti. Quindi noi non difendiamo le banche, ma vogliamo difendere i risparmi”. (Maurizio Gasparri, Forza Italia, Coffee Break)

“Trovo che lo scontro nella maggioranza sulla tassazione delle banche sia quanto di più ipocrita mai visto”. (Francesco Silvestri, Movimento 5 Stelle, Agorà)