Nei salotti dei talk show italici si parla di Ucraina e di quel che sta avvenendo intorno alla nuova manovra. “Senza l’Europa Putin avrebbe già preso Kiev” taglia corto Beppe Severgnini. “Se l’avessimo aiutata a trattare a Istanbul – dice invece Marco Travaglio – oggi sarebbe un Paese integro. Così abbiamo assistito al suicidio di un popolo”. Capitolo manovra. “I salari non aumentano, aumentano le tasse” attacca il segretario della CGIL, Maurizio Landini. Dall’altra parte del fronte, la senatrice di Noi moderati Mariastella Gelmini: “L’Italia non è più la ‘malata’ d’Europa. Meloni governa al centro”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Senza l’Europa Putin avrebbe già preso Kiev”. (Beppe Severgnini, Otto e mezzo)

“Se l’avessimo aiutata a trattare a Istanbul, oggi sarebbe un Paese integro. Così abbiamo assistito al suicidio di un popolo”. (Marco Travaglio, Otto e mezzo)

“L’Ucraina nella Nato? Sarebbe la fine dell’Alleanza atlantica”. (Lucio Caracciolo, Otto e mezzo)

“Putin ha bisogno della guerra. Perché senza la guerra non detiene il Paese”. (Claudio Martelli, 4 di Sera)

“La politica deve riabituarsi a rispondere alle domande dei giornalisti”. (Michela Ponzani, Piazzapulita)

“Manovra? I salari non aumentano, aumentano le tasse”. (Maurizio Landini, Piazzapulita)

“Con il governo Meloni le tasse sono aumentate, ed è sotto gli occhi di tutti. E le misure previste in questa manovra non vanno a supportare il lavoro povero, a combattere la povertà assoluta e ad aiutare davvero la fascia media”. (Benedetta Scuderi, Alleanza Verdi e Sinistra, Agorà)

“È indecente pensare al Ponte con il trasporto pubblico al collasso. Ci sono investimenti solo per le armi”. (Angelo Bonelli, Coffee Break)

“Finanziaria da austerity, altro che Paese in serie A”. (Elisabetta Piccolotti, Alleanza Verdi e Sinistra, Tagadà)

“L’Italia non è più la ‘malata’ d’Europa. Meloni governa al centro”. (Mariastella Gelmini, Noi moderati, TAgadà)