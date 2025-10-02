Nei salotti dei talk show italiani si parla del blocco delle navi della Flotilla e dello sciopero convocato per venerdì. “Non capisco – attacca il ministro degli Esteri Antonio Tajani – perché per protestare contro questa vicenda della Flotilla si debbano bloccare porti, stazioni, aeroporti. Non aiuta il popolo palestinese”.

Sulla stessa linea, la senatrice di Noi moderati Mariastella Gelmini: “Landini pericoloso, una spirale di violenza va a spese di lavoratori e studenti”.

“Mi sarei preoccupato – la replica del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli – se fossimo rimasti a casa in poltrona. Indignazione segno positivo”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Non lo chiamerei attacco, ma blocco”. (Guido Crosetto, Tg1)

“L’iniziativa della Flotilla ha avuto una grande motivazione civile”. (Augusto Minzolini, L’aria che tira)

“Dell’europarlamentare PD Annalisa Corrado non abbiamo più notizie”. (Irene Tinagli, Partito Democratico, Coffee Break)

“Ringrazio gli attivisti, risultato raggiunto. Stanotte un atto di pirateria nel mare palestinese”. (Luigi De Magistris, Coffee Break)

“Le critiche alla Flotilla? Come se avessero detto a Rosa Parks, Gandhi o Martin Luther King di fermarsi”. (Cathy La Torre, Otto e mezzo)

“C’è un antisemitismo latente che viene fuori in determinate situazioni”. (Pietro Senaldi, 4 di Sera)

