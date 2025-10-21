Nei salotti dei talk show italiani si parla della manovra e del governo Meloni. “La premier di estrema destra? È Rumor, è andreottismo, tira a campare per non tirare le cuoia” taglia corto il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. “Manovra? Sacrifici per avere più armi” attacca la deputata del Movimento 5 Stelle, Vittoria Baldino. Dall’altra parte della barricata, il direttore della Verità Maurizio Belpietro: “L’immigrazione è la causa dell’impoverimento degli italiani”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Meloni estrema destra? È Rumor, è andreottismo, tira a campare per non tirare le cuoia”. (Marco Travaglio, Otto e mezzo)

“Non ha perso un voto ma è stata immobile”. (Alessandro De Angelis, Tagadà)

“Manovra? Sacrifici per avere più armi”. (Vittoria Baldino, Movimento 5 Stelle, Tagadà)

“Il problema degli enormi utili delle banche è evidentemente una questione da affrontare: prima di mettere tasse che inevitabilmente finirebbero con l’essere pagate dai correntisti e dai cittadini, bisogna verificare se questi mega utili avvengono in condizione di reale mercato oppure no”. (Matteo Richetti, Sky Start)

“Se Meloni crede che le opposizioni sono peggio di Hamas, ci arresti tutti”. (Michele Fina, Partito Democratico, Tagadà)

“L’immigrazione è la causa dell’impoverimento degli italiani”. (Maurizio Belpietro, 4 di Sera)

“Sulla vicenda delle banche c’è un tema che secondo me viene ancora prima del merito, che è il metodo. Io francamente da un governo retto da forze politiche che tuonavano contro la dittatura dello spread, delle banche che condizionavano la finanza, la vita pubblica, mi sarei aspettato tutto tranne il fatto che si costruiva una trattativa ad hoc con le banche”. (Andrea Orlando, Sky Tg24)

“Ipotesi di tassazione cosiddette extraprofitti, oppure Robin Tax, sono soluzioni non percorribili perché a dirlo non è la politica ma la Corte Costituzionale in passato. Non c’è motivo di fare prelievi che sarebbero fittizi”. (Galeazzo Bignami, Fratelli d’Italia, Sky Tg24)