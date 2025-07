Il Cremlino ha dichiarato di aver “preso nota” dell’ultimatum di 10-12 giorni alla Russia da parte del presidente americano Donald Trump per mettere fine al conflitto in Ucraina. A dirlo è il portavoce Dmitry Peskov all’agenzia Ria Novosti che ha aggiunto che “anche se la guerra va avanti, la Russia è ancora impegnata a raggiungere la pace in Ucraina per garantire i suoi interessi”.

Peskov, nelle sue dichiarazioni alla stampa, come raccontato dall’agenzia Tass, nel rispondere ad una domanda ha citato un precedente storico: “La Russia ha sempre agito seguendo le parole pronunciate dal ministro degli Esteri sovietico Vyacheslav Molotov nel 1941, quando le truppe naziste invasero il Paese: ‘La nostra causa è giusta, il nemico sarà sconfitto, la vittoria sarà nostra!’. Avevamo già sottoscritto questa formula prima del febbraio 2022, abbiamo sempre sottoscritto questa formula”.

Peskov ha parlato anche delle relazioni tra Usa e Russia, con il Cremlino che ha deplorato “un rallentamento” nella normalizzazione delle relazioni tra Washington e Mosca, incoraggiata dal presidente americano Donald Trump dopo il suo ritorno al potere, ma che da allora ha inasprito il suo tono nei confronti di Mosca a causa dello stallo dei negoziati sul conflitto in Ucraina. “C’è effettivamente un rallentamento”, ha spiegato il portavoce della presidenza russa, pur affermando che Mosca è “interessata” a una migliore “dinamica” nel processo di normalizzazione.