Amnesty International accusa per la prima volta Hamas e gli altri gruppi armati palestinesi di crimini contro l’umanità durante e dopo il 7 ottobre 2023.

Violazioni della legge umanitaria internazionale

“I gruppi armati palestinesi – si legge in un report di 173 pagine dell’associazione – hanno commesso violazioni della legge umanitaria internazionale, crimini di guerra e crimini contro l’umanità durante i loro attacchi nel sud di Israele che hanno avuto inizio il 7 ottobre 2023”.

Amnesty sottolinea inoltre che Hamas “ha continuato a commettere violazioni e crimini di diritto internazionale trattenendo e maltrattando gli ostaggi e trattenendo i corpi sequestrati”.

Intanto, il leader politico di Hamas fuori Gaza, Khaled Meshaal, ha assicurato che il gruppo adotterà misure per frenare qualsiasi futuro attacco contro Israele dall’enclave palestinese assediata, ma ha aggiunto che consegnare le armi sarebbe come “togliere l’anima” al gruppo.

Meshaal ha anche dichiarato ad Al Jazeera che Hamas non accetterà un’autorità governativa non palestinese per Gaza, nel mezzo di speculazioni sulla composizione del cosiddetto “consiglio per la pace” del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che è stato proposto come possibile alternativa al governo di Hamas fin dal 2006.