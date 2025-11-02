Cristiani perseguitati in Sudan e Nigeria, il Papa Leone XIV prega, Trump fa il bullo e minaccia guerra.

Papa Leone ha chiesto un cessate il fuoco immediato e l’apertura di corridoi umanitari in Sudan, affermando di seguire con “grande dolore” le notizie di terribili brutalità nella città di Al-Fashir, nel Darfur, ha riportato su Reuters Crispian Balmer da piazza San Pietro.

“La violenza indiscriminata, ha detto il Papa, contro donne e bambini, gli attacchi contro civili indifesi e i gravi ostacoli all’azione umanitaria stanno causando sofferenze inaccettabili”.

Leone ha invitato la comunità internazionale ad agire “con decisione e generosità” per sostenere gli sforzi di soccorso.

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, ricorda Balmer, ha dichiarato venerdì che centinaia di civili e combattenti disarmati potrebbero essere stati uccisi alla fine del mese scorso quando le Forze paramilitari di Supporto Rapido hanno conquistato Al-Fashir, l’ultima importante roccaforte dell’esercito sudanese nel Darfur.

La città è caduta una settimana fa dopo un assedio durato 18 mesi, costringendo decine di migliaia di persone a fuggire. Papa Leone XIV ha affrontato domenica anche la situazione in Tanzania, affermando che ci sono stati scontri con numerose vittime dopo le recenti elezioni nazionali. Ha esortato tutte le parti a evitare la violenza e a “percorrere la via del dialogo”.

Le minacce di Trump alla Nigeria

Donald Trump ha agito da par suo, dichiarando di aver chiesto al Dipartimento della Difesa di prepararsi a una possibile azione militare “rapida” in Nigeria se la nazione dell’Africa occidentale non riuscirà a reprimere l’uccisione dei cristiani, scrivono su Reuters Andrea Shalal e Camillus Eboh.

Il governo degli Stati Uniti interromperà immediatamente tutti gli aiuti e l’assistenza alla Nigeria, la nazione più popolosa dell’Africa e il principale produttore di petrolio, ha affermato Trump in un post su Truth Social.

Se gli Stati Uniti inviassero forze militari, agirebbero “a raffica, per annientare completamente i terroristi islamici che stanno commettendo queste orribili atrocità”, ha scritto Trump.

Trump ha definito la Nigeria un “paese caduto in disgrazia” e ha avvertito che il suo governo deve agire rapidamente. “Se attaccheremo, sarà rapido, feroce e dolce, proprio come i terroristi attaccano i nostri AMATI cristiani!”, ha scritto. “Il Dipartimento della Guerra si sta preparando all’azione”, ha scritto Hegseth su X. “O il governo nigeriano protegge i cristiani, o uccideremo i terroristi islamici che stanno commettendo queste orribili atrocità”.

Il post di Trump sulla Nigeria è arrivato il giorno dopo che la sua amministrazione ha reinserito la Nigeria nella lista dei “Paesi di particolare preoccupazione”, ovvero le nazioni che, secondo gli Stati Uniti, hanno violato la libertà religiosa. Tra le altre nazioni presenti nella lista figurano Cina, Myanmar, Corea del Nord, Russia e Pakistan.

La Nigeria ha dichiarato domenica che accoglierà con favore l’aiuto degli Stati Uniti nella lotta contro i ribelli islamisti, a condizione che venga rispettata la sua integrità territoriale. “Accogliamo con favore l’assistenza degli Stati Uniti, a patto che riconoscano la nostra integrità territoriale”, ha dichiarato a Reuters Daniel Bwala, consigliere del presidente nigeriano Bola Tinubu. Bwala ha cercato di minimizzare le tensioni tra i due stati.

La Nigeria, un paese di oltre 200 milioni di persone e circa 200 gruppi etnici, è divisa tra un nord a maggioranza musulmana e un sud a maggioranza cristiana. I ribelli islamisti come Boko Haram e lo Stato Islamico della Provincia dell’Africa Occidentale hanno devastato il paese per oltre 15 anni, uccidendo migliaia di persone, ma i loro attacchi sono stati in gran parte limitati al nord-est del paese, a maggioranza musulmana.

Sebbene siano stati uccisi dei cristiani, la stragrande maggioranza delle vittime sono state musulmane, affermano gli analisti. Nella Nigeria centrale si sono verificati frequenti scontri tra pastori per lo più musulmani e agricoltori per lo più cristiani per l’accesso all’acqua e ai pascoli, mentre nel nord-ovest del paese uomini armati attaccano regolarmente i villaggi, rapendo i residenti a scopo di estorsione.

Gruppi di insorti come Boko Haram e lo Stato Islamico dell’Africa Occidentale spesso presentano le loro campagne come anticristiane, ma in pratica la loro violenza è indiscriminata e devasta intere comunità, dicono gli osservatori occidentali.

La violenza islamista fa parte delle complesse e spesso sovrapposte dinamiche di conflitto nel Paese per il potere politico, le dispute territoriali, l’etnia, l’affiliazione a culti e il banditismo.

Su 1.923 attacchi contro civili in Nigeria dall’inizio dell’anno, il numero di coloro che hanno preso di mira i cristiani a causa della loro religione è stato di 50.

