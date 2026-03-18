“La rivolta del popolo in Iran è difficile perché non esiste una leadership alternativa. C’è una volontà popolare di non subire, come succede da decenni, le uccisioni, le carceri, la mancanza di libertà di un regime vero e proprio, ma non c’è qualcuno che possa coalizzarlo perché il regime iraniano è molto forte. L’aspirazione di libertà è maggioritaria in Iran, ma la possibilità che questa divenga qualcosa che possa cambiare il regime a me non sembra così probabile”. A dirlo è il ministro della Difesa Guido Crosetto a L’Aria Che Tira.

“Se i cittadini scendessero in piazza verrebbero massacrati”

Quanto detto dal ministro viene detto anche confermato dagli Usa. Netanyahu, nelle scorse ore ha esortato la popolazione iraniana alla rivolta. Il rovesciamento del regime, in tempi brevi, non sembra però una prospettiva concreta anche per gli Stati Uniti che, commentando tramite la sua ambasciata di Gerusalemme le parole di Netanyahu ha detto apertamente che se i cittadini scendessero in piazza verrebbero “massacrati”.