L’Italia ha negato agli Stati Uniti l’uso della base di Sigonella. L’episodio, avvenuto qualche giorno fa, è riportato dal Corriere e confermato da fonti informate. Il diniego del ministro della Difesa Guido Crosetto è partito quando si è appreso del piano di volo di alcuni asset aerei Usa, che prevedeva di atterrare a Sigonella per poi partire verso il Medio Oriente. Nessuno però aveva chiesto alcuna autorizzazione né aveva consultato i vertici militari italiani. Il piano era stato infatti comunicato mentre gli aerei erano già in volo e dalle verifiche è emerso che non si tratta di voli normali o logistici e quindi non sono compresi nel trattato con il nostro Paese.

Calenda, giusto negare l’uso della base di Sigonella agli Usa

“Non c’è ragione di un approccio sottomesso” nei confronti degli Usa “ed è giusto e corretto che le basi non vengano date”: così Carlo Calenda a Skytg24 risponde a chi gli chiede di commentare la notizia secondo la quale l’Italia ha negato agli Stati Uniti l’uso della base di Sigonella. “Meloni ha pagato la vicinanza assurda a Trump – aggiunge – e spero” che l’esito del referendum “imprima una svolta al governo” per la ” costruzione di un’Europa sempre più forte. Ricordo che Trump ci ha dato dei codardi e non si può più accettare di essere calpestati come siamo calpestati”