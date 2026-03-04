Il cosiddetto “caso Dubai” continua a pesare sul ministro della Difesa Guido Crosetto, tra critiche politiche, dubbi sulla trasparenza e polemiche mediatiche. Nonostante i tentativi di chiarimento, l’imbarazzo non si è completamente dissolto.

Uno dei punti più discussi riguarda il rapporto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. È ancora arrabbiata? “È stato scritto che è stata fredda, ma è una falsità totale. L’ha sentita in tv? Ha detto che non ho mai smesso di lavorare”.

E alla domanda se fosse furibonda con lui, Crosetto replica: “No, ci parlo in continuazione e i rapporti sono ottimi, nessuno può dire che fosse furibonda con me perché non lo era per nulla. Ci siamo sentiti anche oggi (ieri, ndr) mentre ero in volo per Belgrado. Il resto è incommentabile”.

Le polemiche sul viaggio e la trasparenza

Il “resto” riguarda le contestazioni sull’opportunità del viaggio negli Emirati Arabi e sulle modalità del rientro con un volo di Stato. Crosetto respinge le accuse di versioni contraddittorie: “Non ho mai cambiato versione, né quando ho scritto il primo post su X, né in Parlamento”. Quanto alle ipotesi di interessi economici personali, taglia corto: “Non ho alcun interesse a Dubai”.

Resta però il nodo più delicato: la partenza all’insaputa della Farnesina e, secondo indiscrezioni, anche dell’intelligence. Oggi il direttore dell’Aise, Giovanni Caravelli, riferirà al Copasir e l’opposizione potrebbe sollevare il tema. Perché non è stata informata la sicurezza? E perché sarebbe arrivato senza scorta? Crosetto risponde: “Da tre anni non viaggio mai con la scorta quando sono con la famiglia, mai”.

Di fronte alle pressioni, il ministro rilancia: “Siamo sull’orlo del baratro e parliamo di un mio viaggio privato? Non avete idea di cosa sto facendo e dei rischi reali che viviamo, ciò che faccio non sempre può essere detto. E se oggi sono dove sono ci sarà un perché, anche se nessuno capisce”.

La crisi globale e la missione nei Balcani

Perché allora volare nei Balcani mentre il fulcro della crisi sembra essere l’Iran? “Perché sta esplodendo il mondo, non una parte. Siamo sull’orlo della più grande crisi che il mondo abbia vissuto e l’Iran è solo un tassello. E da giorni a questa parte il tema è perché il ministro della Difesa italiano fosse a Dubai?”.

E ancora, sulla tempistica del viaggio: “Ho dato la risposta più banale e problematica per me. Vacanze, punto”. Una spiegazione che lo ha portato ad ammettere di aver “sbagliato come ministro”.

A Belgrado, Crosetto ha incontrato il presidente serbo Aleksandar Vučić per un “prezioso incontro” incentrato su cooperazione militare, sostegno al percorso europeo della Serbia e stabilità regionale.

Diplomazia, Trump e il ruolo dell’Italia

Sul piano internazionale, il ministro mantiene cautela rispetto alle mosse di Donald Trump e Benjamin Netanyahu. “Qualcuno deve sempre tenere un canale aperto con tutti”, afferma, ribadendo la necessità del dialogo.

Le opposizioni hanno criticato l’assenza di informazioni preventive sull’attacco a Teheran, sostenendo che l’Italia non sia stata coinvolta dagli alleati. Crosetto, però, rivendica un ruolo centrale: in un momento così delicato “siamo uno dei pochi Paesi al mondo” in grado di dialogare con tutti. E questa, conclude, “è la cosa più importante”.