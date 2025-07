“La pace non è, purtroppo, oggi, un obiettivo di Putin. Lo dicono i numeri: un milione e 600 mila soldati in campo, più 5 milioni di riserve, un esborso superiore a quello della Guerra Fredda. Un’economia di guerra pianificata”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervistato dal direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana al talk di Rcs Academy. Ha poi aggiunto: “La pace in Ucraina e Israele non la raggiungeremo da soli, come Occidente, ma con un multilateralismo rinnovato, un’Onu autorevole che imponga il rispetto del diritto internazionale”.

“Aumenta la paura in molti Stati”

A una domanda inerente alla possibilità che la Russia possa provare ad attaccare anche il cuore dell’Europa, Crosetto ha risposto: “C’è e sta aumentando la paura in molti Stati. Il diritto internazionale o non vale per nessuno o vale per tutti. L’Onu deve trovare la forza per imporre tale assioma. È la prospettiva di Trump anche per la pace in Medio Oriente, ma vanno coinvolti tutti, anche la Cina e i Brics. Io lo predico da due anni. Finlandia, Svezia, per non dire dei Paesi baltici: conoscono bene la Russia e vedono il rischio di una guerra. Non credo che siano tutti improvvisamente impazziti. Poi, c’è la Germania: il governo uscente era di centrosinistra, aveva la riduzione delle spese militari nel programma, eppure ha cambiato in un giorno la Costituzione”.

“L’ho detto chiaramente alle commissioni di Camera e Senato: pensate che la Russia sia un pericolo o no? Pensate che si possa far parte di una organizzazione come la Nato senza che ognuno metta la propria parte o che ci si possa difendere da soli? O partecipi e hai anche i benefici della protezione Nato o decidi di stare fuori. Se l’Italia dovesse difendersi da sola dovrebbe impiegare il 10%, cioè di più che in tutta la Guerra Fredda”. Infine, sul caso Piantedosi-Libia, Crosetto ha affermato: “La Russia, appoggiandosi sulla fazione amica, cerca di insediarsi a pochi chilometri dall’Italia: è evidente. Su Piantedosi c’è stato semplicemente uno scivolone diplomatico: se io fossi nei vertici della Commissione Ue avrei cacciato i responsabili”.