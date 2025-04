C’era una volta Cicciolina, la prima attrice pornografica al mondo a entrare in un Parlamento nazionale (1987). Manco a dirlo, il nostro. La scelta ha funzionato. Oggi scende un campo la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, l’influencer che ha portato orde di turisti domenicali a Roccaraso; e ha poi sfilato con i Cinque Stelle contro la guerra senza sapere perché. Ha soltanto ammesso di non sapere nulla di politica, non sa chi è Putin, ignora le mattane del tycoon. È perfetta per entrare nel teatrino della Politica. Ci sta pensando. È tentata. Avrebbe già pronto il programma elettorale: rivuole il reddito di cittadinanza, si è fatta il suo bel podcast che galoppa attraverso Internet. Ci ha preso gusto. Addirittura non esclude di fondare un partito in coppia con Maria Rosaria Boccia, la bionda 41enne di Pompei, l’ex (presunta) fiamma del’ex ministro Sangiuliano, due lauree in economia e migliaia di follower. Alla tiktoker napoletana una così farebbe comodo. L’influencer non ha nemmeno la terza media, la Boccia al contrario è istruita e sa come muoversi nella giungla della politica.

Il vulcano Rita

In una recente intervista alla Stampa si è definita “una ragazza semplice, vengo dai vicoli del Pallonetto di Santa Lucia. Ne ho passate tante, droghe, psicofarmaci, violenze, ho avuto una infanzia terribile e ho fatto un figlio a 13 anni. E mo’ voglio dare una mano a gente che ha avuto delle vite difficili come la mia. Tutta Napoli è con me. Ho 1 milione e 800.000 follower e quando dico che voglio candidarmi sono tutti dalla mia parte. Voglio dare un messaggio di positività, fare qualcosa di buono, scendere nei vicoli per dire stop alla droga, stop al bullismo, stop alla violenza sulle donne. Girare nei bassi fra la gente come me che non è acculturata e di politica non capisce“. Confessa che Trump le sta simpatico perché, dice, “somiglia a mio marito”. Ma entrerà davvero in politica? Anticipa: ”Calma, prima devo studiare. Al momento dovuto annuncerò i nostri progetti con Maria Rosaria che mi fa imparare ‘nu poco”. Ha poi voluto precisare: ”Non sono una camorrista né una delinquente e non ho mai spacciato. Ci sono dei politici che hanno fatto peggio di me”.

Se la votano, viene eletta

Poche storie: Rita ci crede. Per ora non si espone: ”Destra e Sinistra non mi importa, dico soltanto che se è una mamma come me deve dire forte e chiaro: stop alle armi. E nel mio programma c’è dell’altro: metterò a posto gli ospedali che sono tutti scassati. ”Nel frattempo si tiene allenata. A Pasqua la tiktoker punta al Gargano: sta invitando i suoi follower a seguirla per due giorni a Peschici, in un camping che dopo l’annuncio social ha fatto registrare un +60% di prenotazioni. Il sindaco di Peschici è tutt’altro che allarmato: ”Siamo pronti. E che invasione Pasquale sia”.