A Quantico, in Virginia, sono stati convocati tutti i generali e gli ammiragli. Dal palco hanno parlato il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, e il presidente Donald Trump. In un clima solenne, con i militari in silenzio (con Trump che ha anche provato inutilmente a rompere le formalità cercando di coinvolgerli in qualche applauso), Hegseth ha annunciato la fine del “Dipartimento della Difesa” e la nascita del “Dipartimento della Guerra”. “La nostra unica missione è combattere”, ha detto, definendo il pacifismo “ingenuo e pericoloso”. Ha denunciato “decenni di declino” imputando la colpa a criteri di selezione basati su quote di genere e razza, promettendo un ritorno alla disciplina: “Basta barbe e capelli lunghi, stop a generali sovrappeso. Gli standard saranno elevati e neutrali: se le donne li superano, bene; altrimenti, pazienza”.

Hegseth ha attaccato anche le regole di ingaggio “politicamente corrette”, promettendo di “slegare le mani dei nostri soldati per intimidire, demoralizzare, dare la caccia e uccidere i nemici”.

Poi la parola a Trump: “Anche quella ai confini e nelle città è una guerra. L’America è sotto invasione dall’interno”. E ancora:: “Non è diversa da un nemico straniero, ma più difficile perché non indossano uniformi”.

Sulle città violente ha aggiunto: “Ho detto a Pete che dovremmo usare alcune di queste pericolose città per addestrare le nostre truppe… entreremo presto a Chicago. Sono posti veramente non sicuri e noi le metteremo a posto una per una”.

Resta la domanda: siamo davvero sicuri che gli Stati Uniti resteranno davvero una democrazia ancora a lungo? Del resto: siamo sicuri che in giro per il mondo nei prossimi anni resteranno in piedi ancora forme di democrazia? Ed è davvero quello intravisto a Quantico il mondo in cui vogliamo finire?