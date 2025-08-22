Sta circolando sui social un video che, secondo i media arabi che lo hanno postato, mostra Osama Njeem Almasri mentre uccide un cittadino libico per le strade di Tripoli.

Media libici: “È accaduto di recente”

Nel video, postato sui profili X di vari media libici e dalla ong Rifugiati in Libia, si vede un uomo con le fattezze di Almasri aggredire un uomo disarmato in strada, gettarlo a terra e colpirlo a mani nude.

“Sta circolando un nuovo video che mostra Osama Njeem, popolarmente noto come Almasri – commenta Rifugiati in Libia a corredo delle immagini -, mentre uccide un cittadino libico per le strade di Tripoli. Stiamo ancora lavorando per confermare la data esatta dell’episodio, ma è accaduto di recente. Si tratta dello stesso criminale ricercato dalla Cpi per crimini di guerra, sottratto alla giustizia dal governo italiano all’inizio di gennaio. Chi sarà ritenuto responsabile mentre continua a uccidere e terrorizzare innocenti cittadini libici, inclusi rifugiati e migranti?”.

Bonelli: “Al posto della Meloni non dormirei la notte”

“Almasri, l’uomo accusato dalla Corte penale internazionale di torture, stupri e crimini contro l’umanità, è stato ripreso a Tripoli mentre uccide un uomo a pugni in strada. Giorgia Meloni, guarda chi hai liberato! Ecco la tua idea di legalità: scarcerare e rimandare in patria con un volo di Stato assassini e stupratori”. Lo afferma sui social Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa verde.

“Oggi quell’uomo continua a mietere vittime e la responsabilità politica e morale è tutta del tuo governo, che ha tradito le vittime e lo Stato di diritto, macchiando di vergogna l’Italia davanti al mondo – continua Bonelli sempre rivolgendosi alla premier -.

Meloni non può continuare a nascondersi ed è giusto che i suoi ministri a partire da Nordio siano sotto processo venga subito in Parlamento per aver liberato un criminale che oggi uccide davanti alle telecamere. Se io fossi al posto della premier non dormirei la notte”.