Dovevano dare la caccia agli scafisti per tutto il globo terracqueo, e quando invece ne hanno arrestato uno accusato di più o meno tutto il peggio possibile – dalle torture, agli stupri, dagli omicidi al traffico di migranti – in un modo o nell’altro è tornato in Libia.

Dovevano uscire dall’Euro, e invece sono ancora lì, in Europa. Non dovevano fare gli accordi con i socialisti nel Parlamento europeo e invece si sono alleati col diavolo: la von der Leyen. Insieme ai socialisti.

Dovevano cancellare le accise, aumentare a mille euro le pensioni minime, far crollare le tasse, abolire il canone RAI, cancellare dal globo terracqueo la Fornero, rilanciare l’industria italiana e alla fine si stanno aggrappando il più possibile ai numeri, per ora positivi, sull’occupazione. D’altronde del resto, per ora, non v’è più o meno traccia. Se non qualche centesimo in più per le pensioni e un abbassamento, poi ritirato, del canone. E intanto è aumentato più o meno tutto: benzina, beni alimentari, bollette e perfino le sigarette.

Dovevano ribaltare il mondo della Cultura e, tra una mostra del Signore degli Anelli e una sul futurismo, sono finiti nello scandalo Boccia.

Dovevano lottare contro i privilegi e riportare l’onore e la legalità in politica e poi, tra un colpo e l’altro a Capodanno, qualcuno si è ritrovato indagato e non vuole andarsene e qualcun altro si è messo a fermare i treni per andare a un’inaugurazione. Già, i treni. E qui è meglio stendere un velo pietoso.

Qualcuno di loro si era schierato con Putin (“Sulla politica internazionale meglio Putin di Renzi” dicevano) e alla fine, alla prova del nove, hanno votato la qualunque contro la Russia restando ben saldi nella NATO.

Dovevano fare il blocco navale, e poi si sono accontetati di due sgangherati centri in Albania. Per ora vuoti.

Gridavano alla Patria, alla famiglia e alla fine si sono ritrovati alleati di Donald Trump ed Elon Musk. Non proprio i prototipi della tradizione cristiana.

Ma insomma, non erano sovranisti? Perché qui, dopo i primi due anni e mezzo di legislatura, sembra che ci siamo invece ritrovati col governo meno sovranista e più pro austerity (almeno verso le fasce più deboli della società) di sempre.