“L’opposizione gufa, è evidente, con queste polemiche sul turismo fa un grave danno all’Italia, agli imprenditori e ai lavoratori”. Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanchè, in un colloquio pubblicato da La Stampa in merito ai dati del turismo.

“Il turismo è in crescita, siamo al 9% in più, l’anno scorso abbiamo avuto 57 milioni di turisti, quest’anno oltre 61 milioni, ma io credo che al 30 settembre supereremo i 70 milioni”, afferma Santanchè. La ministra commenta: “Mi piacerebbe che ci fosse l’orgoglio di essere italiani, che tifassimo tutti per la nostra nazione, il turismo non è né di destra né di sinistra, è il 13% del Pil e io mi auguro diventi la prima industria del Paese”. Per quanto riguarda i maxi rincari, sostiene la ministra, “un governo non può decidere qual è il prezzo che possono mettere gli stabilimenti o i ristoratori, noi non siamo un governo che pensa che il prezzo lo fa la politica, il prezzo lo fa il mercato. Il turismo è trasversale, è giusto che ci sia un’offerta per tutti, ma non è il governo che deve calmierare i prezzi delle imprese, noi non siamo illiberali”.