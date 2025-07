Le reazioni all’accordo tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti sui dazi al 15%. Per il premier francese François Bayrou è “un giorno buio” per l’Europa che “decide di sottomettersi” firmando l’accordo commerciale. “È un giorno buio quando un’alleanza di popoli liberi, uniti per affermare i propri valori e difendere i propri interessi, decide di sottomettersi”, ha scritto il capo del governo francese su X.

Tajani: “Sostegni alle imprese vanno assolutamente dati”

Di diverso avviso il ministro degli Esteri italiano, che parla di dazi al 15% assolutamente sostenibili, aggiungendo però che “i sostegni alle imprese vanno assolutamente dati”. Il ministro lo ha detto annunciando una riunione che si terrà alla Farnesina “con tutti i rappresentanti del mondo imprenditoriale per parlare di dazi, informare le imprese e sapere da loro cosa serve per sostenerle e applicare il piano di azione dell’export”. A proposito di una possibile manovra correttiva, il vicepremier ha spiegato che “prima bisogna capire gli effetti reali”.

Tajani ha premesso che l'”accordo è stato sottoscritto dell’Ue” e non dall’Italia “perché la competenza è esclusivamente dell’Europa”, l’intesa “chiude una stagione di incertezze e impedisce una guerra commerciale. Poi bisognerà vedere nei dettagli quali vantaggi e svantaggi ci saranno. È ovvio che i dazi non sono mai positivi”, ma il “15% è assolutamente sostenibile da parte del sistema europeo e quindi dell’Italia”. “L’opposizione ha sempre detto che si fanno trattative insieme all’Ue. Noi abbiamo sempre sostenuto da europeisti il lavoro della commissione e siamo ben lieti che abbia fatto il suo dovere”.