Un accordo “sostenibile” anche se ancora da studiare nei “dettagli”. Che “scongiura” una “guerra commerciale” tra Usa e Ue, uno “scontro frontale” tra le due sponde dell’Atlantico che non avrebbe giovato a nessuno, e, anzi, avrebbe avuto effetti “imprevedibili”. Dopo il primo commento a caldo, “bene l’accordo” ma “non posso entrare nel merito”, Giorgia Meloni firma una nota congiunta con i suoi vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, per benedire l’intesa con l’amministrazione americana sui dazi e per mettere i primi paletti.

“Pronti ad attivare misure di sostegno”

Perché se il governo ribadisce di essere “pronto” ad attivare “misure di sostegno a livello nazionale”, anche Bruxelles dovrà fare la sua parte “per quei settori che dovessero risentire particolarmente delle misure tariffarie statunitensi”.

La cosa fondamentale, per Roma, era mettere la parola fine all’incertezza. Ora ci sarà tanto da fare anche sul fronte europeo, per “rafforzare il mercato unico, tagliare la burocrazia, diversificare le relazioni commerciali e ridurre le nostre dipendenze”. Ma se le nuove tariffe “ricomprenderanno le precedenti”, sarà meno gravoso sostenerle.

Per valutarne a fondo la portata bisogna vedere bene “le tabelle”, spiegano dal governo, e voce per voce come sarà applicato quel 15% che certo non era l’obiettivo iniziale di Roma, che ancora spera nella formula “zero per zero” per alcuni settori strategici, come l’agrifood. C’è da capire, in sostanza, come verrà applicata la nuova tariffa del 15%, se aggiuntiva o flat (che assorbe, cioè i dazi esistenti), per valutarne l’impatto reale categoria per categoria.

E poi ci sono le “esenzioni” su cui un po’ tutti i Paesi europei contano. L’Italia, con Spagna e Francia preme ad esempio perché siano salvaguardati i prodotti agricoli e le loro derivazioni (come i formaggi a pasta dura e il vino). Ma la chiusura dell’accordo in sé, è il mood che si respira nell’esecutivo, già basterà a far ripartire l’export che aveva subito una battuta di arresto, dopo la corsa agli stoccaggi iniziali, in attesa di vedere l’esito della trattativa.